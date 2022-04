Néprajzi kiállítás nyílik a Dobó István Vármúzeumban - jelentette be dr. Kelenik József szakmai igazgatóhelyettes az április 7-én, csütörtök délelőtt megtartott sajtótájékoztatón.

A tárlat Magyar Minta - Holló Valéria címmel nyílik meg április 13-án, a kiállítás Holló Valéria magángyűjtői tevékenységének tiszteletére kapta ezt a nevet. Kevesen tudják, hogy a Vármúzeumnak jelentős néprajzi gyűjteménye is van, ennek jó része éppen Holló Valériától származik - ismertette.

Szegedy-Maszák Györgyné Holló Valéria a két világháború közötti időszakban néprajzi magángyűjteményt hozott létre, melyhez az egész Kárpát-medence területén gyűjtött népművészeti tárgyakat. A kollekció 1940-es években az ország első öt legjelentősebb néprajzi gyűjteménye között szerepelt, több esetben a Néprajzi Múzeum is tőle kölcsönzött kiállítási tárgyakat. A kiállítás bemutatja a műgyűjtő életútját, és az általa létrehozott gyűjteményt, melyen keresztül a látogatók, a Kárpát-medence népművészetéről kaphatnak átfogó képet.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a húsvéti hétvégén változatos, négynapos programkínálattal készül a Vármúzeum. A négy nap során naponta tíz alkalommal lépnek színre az egri vár vitézei és hős asszonyai, hogy történeteikkel, fegyver- és viseletbemutatóikkal, gasztronómiai előadásaikkal tegyék még tartalmasabbá az egri várban töltött időt. A meghívott kézművesek, népi iparművészek több hagyományos szakma fortélyaiba engednek betekintést: a látogatók kipróbálhatják a nemezelés, a kártolás, a szövés-fonás, kovácsolás, a fafaragás és a bőrdíszműves mesterségek fogásait. Az ünnephez kapcsolódóan kisállat-simogatóval, valamint húsvét hétfőn népi játszótérrel készülnek a gyerekeknek, akik a játszóházban kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A családi rejtvényfejtőn keresztül megismerhetik, megfigyelhetik a kiállítások tárgyait, a helyes megfejtők között pedig ajándékokat sorsolnak ki.

Ringert Csaba igazgató arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Géniusz programjában mind a négy kategóriában nyújtottak be pályázatot, melyek közül mindegyiket nyertessé is nyilvánított a kiíró. Ez nem túl gyakori, ráadásul azt az összeget kaptuk, melyet kértünk. E pályázati forrásból megvalósul Az érzelmek hullámhosszán tárlat megújulása, mely Petőfi Sándor költői világát és a romantika festészetét mutatja be. Erre 25 millió forint áll rendelkezésre. A tervezett megnyitó októberben a Ziffer Sándor Galériában lesz. Az egri vártörténeti kiállítás is megújul 2023 végére, ehhez 100 millió forintot nyertünk, illetve helyt adunk a Magyar Géniusz Vándorkiállításnak is, a pályázati támogatás 10 millió forint. Kutatási pályázatunk is finanszírozásra talált 8 millió forint értékben. A projekt során kutatások zajlanak, melyek Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét tárják fel - részletezte.

A Vármúzeum két munkatársa is tudományos fokozatot szerzettVadné Bognár Katalin, a Régészeti Osztály munkatársa 2022. március 25-én doktorált sikeresen az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Témája A késő avar kori sárga kerámia volt. Munkáját a bizottság Summa cum laude minősítéssel értékelte. Ringert Csaba igazgató doktori értekezésének nyilvános vitájára 2022. április 1-jén került sor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. A digitális múzeumpedagógia modelljének szintézise című disszertációját summa cum laude minősítéssel védte meg.