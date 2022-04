Az élet eleji válság csaknem mindenki életében bekövetkezik, aki karriert épít, meg aki nem is. A krisztusi kor kiköveteli az önmagunkkal való szembenézést. Mire vittem, ott vagyok-e, ahol lennem kell? A játéktérben egy valóságos óra is jelképezi ezt a türelmetlenséget, hiszen a visszaszámlálás perceit is látjuk. Különösen nehéz ez azoknak a fiataloknak, akik gyermekkorát nem veszélyeztette ellenség, nem dúlta háború. (Na, ez a helyzet most megdőlt éppen.) Bánovits Ottó a darab hasonló korú rendezője a műsorfüzet tanúsága szerint is próbálta saját képére formálni az egyébként nem túl vaskos történetet: Jonatán saját szerzeményének, musicaljének, a Superbiának bemutatójára készül. Egy New York külvárosában lévő albérletében szorong, valóságosan és jelképesen is. Barátja, Michael már "megcsinálta magát", azaz megkötötte a kötelező kompromisszumokat a kényelmes megélhetésért, épp most készül elköltözni tőle; őt Radvánszki Szabolcs játssza. Barátnője, a szép és kedves Susan – Misurák Tünde megformálásában – próbálja nőként támogatni a karrierépítő, senki másra nem figyelő Jonatant – miközben törekvései egy valódi család megteremtésére rendre elbuknak.

A musical korántsem annyira erős, mint a három fiatal megmutatkozni akarása és valódi átélt életeleji válsága.A zene kissé komplikált és nagyon amerikai, ám a játszók – és a tehetséges, gondos rendezői attitűd – kiváló előadást eredményeznek. Ugye, tudjuk, hogy egy ilyen léptékű musicalt nagyzenekari háttérrel kéne előadni, de a nagyon elkötelezett, remek zenészek révén fogyasztható és sikeres produkció jött létre. Még tavaly októberben mutatták be, de a Covid-korlátozások révén többször kénytelenek voltak elhalasztani az előadást, s magam csak nemrég láthattam Nagy Zoltán, Gavrucza-Nagy László, Klem Dénes és Takács Balázs zenei interpretálásában. Dicséretes, hogy az EKKE Ének-zene tanszékének tanárai munka mellett a műfaj és egymás iránti alázatból fegyelmezetten végigzenélték a százperces előadást a Stúdió színpad hátterében, félig takarásban, szemben a nézőkkel. A tikk-takk… Bumm! a főszereplő fejében lejátszódó belső zörej és türelmetlenség, amely teret kíván magának.A Gárdonyi Géza Színház fiatal művészgárdája is ebből a türelmetlenségből fogott össze, és valami nagyon jó született. A szövegkönyv, zene és dalszövegek Zöldi Gergely fordításában valóban csak ürügyül szolgáltak, mert az amerikai történet lehet magyar is, és nagyon mai. A főhőst kivéve - akit Török-Ujhelyi Tamás alakít vehemensen és kiváló ének-zeni képességekkel - mindenki legalább öt más szerepet is játszik, gyors átöltözésekkel, és szellemes átlényegüléssel. Így jelenik meg a menedzser, a munkahelyi főnök, a hivatali alkalmazott vagy a kissé konzervatív apa, anya és valahol a távolban a nézőtéren a karriert eldöntő S. Sondheim, a műfaj korifeusa, akinek szava számít a karrierben. A követhetőséget, a humoros karakterformálást, a rendezői gondosság teszi lehetővé, s a játszótérbe behelyezett filmrészletek, animációk teszik mozgalmassá és fogyaszthatóvá. Ez a filmes előélettel rendelkező pályakezdő rendező érdeme, a színészek viszont legjobb képességeiket mozgósítják, nagyon jó a ritmus, az összmunka! Az egész előadás úgy, ahogy van, szórakoztató csapatjáték, megindító, hogy épp itt, épp ilyen történelmi helyzetben jött létre!