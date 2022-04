–Miért esett erre a témára a választás?

– Szerettünk volna egy átfogó képet nyújtani arról, hogyan jelenik meg ez a különleges világ a képzőművészetben a XIX. század végétől napjainkig. A cirkusz mindig is mágikusan hatott az emberekre, és inspirálóan a művészetekre, akár az irodalomra, a képzőművészetre vagy a film- és a színházművészetre. Jelentős anyagot állítunk ki Egerben, olyan kiváló művészektől, mint Rippl-Rónai József, Aba-Novák Vilmos, Bortnyik Sándor, Derkovits Gyula, Korniss Dezső vagy Vasarely. A festmények mellett különleges válogatás látható a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ alakuló múzeuma, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum saját gyűjteményéből is, de ízelítőt adunk a Cirkusz / Művészet / Alkotás címmel meghirdetett nyílt alkotóművészeti pályázat egyes díjnyertes műveiből is. Jól körvonalazott tematikák jelennek meg, melyek egyrészt a cirkuszművészet egyes kiemelkedő korszakaihoz, másrészt az egyes artistaszakmákhoz kötődnek, azokat ábrázolják: lovasokat, birkózókat, erőművészeket, illuzionistákat, bűvészeket, bohócokat, kötéltáncosokat, légtornászokat, állatidomárokat állataikkal, vagy akár zsonglőröket.

– A Kepes számára fontos a fiatalok művészeti nevelése a művészetpedagógia eszközeivel. Hogyan lehet a fiatalokat becsalogatni ma egy képzőművészeti kiállításra?

– A kiállított anyagok mellett izgalmas programot rejtenek a múzeumpedagógiai interaktív játékok, melyek iskolai csoportok és családok számára egyaránt szórakoztatóak. A Fejetlenség a porondon játékban tényleg fejetlenség van: a porondmester, a bohóc és az oroszlán ugyanis elveszítette a fejét. A játékos segíthet a cirkuszon, ha – végigjárva a kiállítást – bekapcsolódik a produkcióba. A végén jutalmul rendet tehet a porondon: a dombornyomóval a helyére illesztheti a porondmester, a bohóc és az oroszlán fejét.

Alkalmazzuk a modern technológia eszközeit is, melynek köszönhetően a fiatalokat például a kötéltáncosokat bemutató kiállításhoz kapcsolódó különleges VR-élmény is várja: a szemüveg segítségével kötéltáncossá válhatnak, és átélhetik, milyen érzés többméteres magasságban egyensúlyozni.

A kötéltánc a tárlat anyagában is fókuszba kerül: egy sajátságos, interaktív tablókiállítás mutatja be a cirkusztörténet hazai és nemzetközi érdekességeit, plakátokat, fotókat és rekviziteket. Ez a rendhagyó tudományos ismeretterjesztés a múzeumi anyagon keresztül segít eligazodni a kötéltánc zsánervilágában. Ugyanitt hat nagy méretű tabló összegzi a kötéltánc cirkusztörténeti érdekességeit az ókortól napjainkig, bemutatja a kötéltáncos trükköket, a feszített-, a ferde- és a lengődrót sajátosságait, híres magyar kötéltáncos artistaművészeket.

– Terveznek-e kísérő programokat a kiállítás ideje alatt?

– Mindenképp szeretnénk élő cirkuszi produkciókkal színesíteni a tárlat megtekintését, de például a cirkuszi világnaphoz kötődően is tervezünk izgalmas, élménydús programot.

– Meddig látható a kiállítás?

– Május 31-ig várjuk az érdeklődőket, keddtől szombatig, 10 és 18 óra között. A tárlat megtekintése a Heves megyében élők számára ingyenes.