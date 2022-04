Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a rangos versenyt, amelyre a tehetséges hegedű tanszakos zeneiskolai növendékek nevezhetnek. Már a verseny döntőjébe jutás is nagy eredménynek számít, helyezést elérni pedig hatalmas sikert jelent, ami kitartó felkészülést igényel a növendékektől és tanáraiktól egyaránt.A megmérettetésre az idén Vácott került sor, ahol a XII. Országos Bartók Béla Hegedű-duó versenyen sikerrel szerepeltek az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei. Ádám Endréné tanítványai, Csóré Zoé Csenge–Balogh László, illetve a Hornyak Hanna–Pap Hédi duók II. helyezést értek el. A Demeter Édua–Molnár Gergő duó teljesítményét pedig kiválóra értékelte a zsűri, s így méltán ítélték az I. díjat Bányi-Szarvas Márta tanítványainak. Ugyan dobogóra nem került fel, de szép produkciót mutatott be a Szalay Abigél–Zakar Zalán kettős is. Felkészítőjük: Bányi-Szarvas Márta és Jakab Zsófia.

Az eseményen Ádám Endréné és Bányi-Szarvas Márta magas színvonalon végzett munkáját tanári különdíjjal ismerték el.