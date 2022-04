– A cigányság a magyarsággal évszázadok óta közös sorson osztozik. Tehetségével, művészetével, életerejével, munkájával, és ha kellett, az életével is szolgálta a közös hazát. Pedig túl sokszor kellett a többségi társadalomnál is nehezebb körülmények között helytállnia. Célunk, hogy bemutassuk a magyar cigány közösség azon kiemelkedő tagjait, akik szakmai és közéleti tevékenységükkel már a diktatúra évei alatt is hozzájárultak egy öntudatos és büszke magyar roma közösség felépítéséhez – mondta Nagy Ervin, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány munkatársa. Farkas Attila, Eger alpolgármestere hozzátette, a kiállítás hiánypótló, létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen.