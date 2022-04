A városi televízión futó Féktelenül című műsorba készült egy adás Venczel Valentin színművésszel, az újvidéki Magyar Színház igazgatójával, melyben egy, a Gárdonyi Géza Színházban kialakult konfliktusról beszélt. Sajtóhírek szerint ez azért nem jelent meg, mert Blaskó Balázs letiltotta, de végül az Egri Színen közzétette a műsorvezető Weil Zoltán. Ezzel kapcsolatban kérdeztük az érintetteket.



Elvállaltam egy megbízatást, mert az Aranyrandevú témája, életszerűsége megtetszett. Alapvetően a szövegkönyv, a darab dramaturgiai-irodalmi hiányosságai már korábban téma volt köztem és Blaskó Balázs igazgató, a darab rendezője között, egyetértésben. Ez azért fontos, mert később részben ezzel kapcsolatban támasztott kifogást az én munkámmal szemben – emlékezett vissza lapunk kérésére Venczel Valentin. Egyetértettünk abban, hogy e tekintetben nem egy remekmű az Aranyrandevú, a szakma erre azt mondja, kanavász, ám jó színészi játékkal, jó rendezéssel fel lehet dúsítani a művet, ki lehet küszöbölni a hibákat. Szórakoztatóvá, élménnyé lehet tenni a közönség számára. Így hát örömmel fogadtam, hogy több mint húsz év egri játék után újra a Gárdonyi Géza Színház társulatával dolgozhatok. A főszerepet egyébként előttem már négy kolléga utasította, vagy adta vissza. A darab szövegének a kilencven százaléka a főszereplőé, aki minden jelenetben szerepel – folytatta. Hangsúlyozta, ez egyfelől nagy felelősség, másfelől viszont éppen ebből adódóan jogai, művészi szabadsága is vannak a színésznek ekkora szerepnél.



Nagyszerű hangulatban indultak a próbák, nem volt probléma, ám Blaskó Balázs a rendezésével egy idő után az egyenértékűség helyett az alá-fölérendeltségi viszonyt helyezte előtérbe. Egy ideig ehhez próbáltam igazodni, de nem adtam fel a saját munkamódszeremet, illetve a színészi, alkotói munkámból eredő jogaimat. Hiszen jogomban áll színészként küzdeni az alkotói szempontjaimért, ahogy az összes többi színésznek is joga van ehhez. ugyanis, ha nincs egyéni látásmód, alkotói cél és elképzelés, akkor a művész csupán báb, végrehajtója mások akaratának – osztotta meg gondolatait Venczel Valentin. Elmondta, két héttel a bemutató előtt rendszerint minden próbafolyamatban beáll az alkotói válság, amikor talán minden résztvevő kételkedik kicsit az eddigi munka eredményességében.



Ekkor Blaskó Balázs az összes ebből adódó feszültséget rámzúdította. Kritizálta a magatartásomat, a szövegtudásomat és a módosításaimat, a munkamódszeremet és a szerepformálásomat. Szerinte mindez veszélybe sodorta a darabot. Behívta a társulatot, gyakorlatilag szembesített velük és előttük mondta el mindezt. Ők csak némán hallgatták, nem cáfoltak, nem helyeseltek. Ekkor jött el az a pillanat, amikor úgy éreztem, ha igaza van, akkor azért kell kilépni a darabból, ha nincs, akkor pedig még inkább nincs itt keresnivalóm. Erről beszéltem a városi televízióban, de ez az eset csak apropója volt annak, hogy az egri színházról beszélgessünk. A teátrumban ugyanis évek óta érezhető egy komoly torpanás. A Gárdonyi Géza Színház vegetál – fogalmazott. Kitért arra is, hogy kilépése után további két színész is visszautasította a szerepet, annak ellenére, hogy a bemutatót elhalasztották. Végül maga Blaskó Balázs vállalta a főszerepet.



A színházigazgató azt mondta, nem „tiltotta le” a Féktelenül adását.



Venczel Valentin azután, hogy maga kért lehetőséget az egri visszatérésre, közel öt hét próbafolyamatot követően, röviddel az Aranyrandevú kitűzött bemutatója előtt, miután egy szövegösszemondó próbán kénytelen voltam szembesíteni a felkészületlenségével, elhagyta a színház épületét. Telefonhívásra, üzenetre nem válaszolt, majd másfél nap múlva hosszú üzenetben közölte, kilép a produkcióból. Bár ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozta a készülő előadást és társulatunkat, a megfutamodását nem állt szándékomban közhírré tenni, a színház nem adott ki közleményt a műsorváltozás okáról. Hogy mi vitte rá Venczel Valentint, hogy koholt vádakkal sajtóhoz forduljon, azt csak találgatni tudom – részletezte Blaskó Balázs. – Engem nem kerestek az üggyel kapcsolatban. S bár etikailag elfogadhatatlan és felháborító, hogy Weil Zoltán Féktelenül című műsora rendre a kipécézettek lejáratásáról szóljon, a céltáblának használtak mindenféle reagálási lehetősége nélkül, én semmit nem „tiltottam le” a televíziónál, ilyet nem is tehetnék. Egyébként a darab dramaturgiájával semmi gond, tökéletesen működik. S igen, előfordul, hogy a színész más kifejezéseket használva kicsit élőbbé teszi, „saját szájára” igazítja a szöveget. Ezzel nincs is semmi gond. De az óvodás ballagás nem ugyanaz, mint az ovis menetelés, az utopisztikus, krimiszerű közjáték nem ugyanazt jelenti, mint a futurisztikus, horrorszerű – tudatta.

Magamat is beleértve mindenki messzemenően türelmes és segítőkész volt Venczel Valentinnel. A próbafolyamat alatt egyszerűen nem felelt meg az alapvető szakmai elvárásoknak. Hiányzott a szövegtudás, sőt a történések sorrendjének pontos ismerete is. Eleinte azt gondoltam, minden rendeződni fog, hiszen idős, tapasztalt színész, bár kilenc éve nem volt színpadon. De mikor ecsetelte a modern színjátszás lényegét és elmondta, hogy ő szituációt és lelkiállapotot tanul, nem szöveget, már kezdtem gyanakodni. Előfordult, hogy próba közben durván rászólt egy-egy kolléganőre, ám ilyenkor szerintem éppen, hogy saját magával volt elégedetlen – vélekedett Blaskó Balázs. Kifejtette, miután több, a szerepre alkalmas kollégával nem sikerült az egyeztetés, az maradt az egyetlen megoldás, hogy maga vállalja a szerepet.



– Az előadást még ebben az évadban el kell készítenünk, hiszen pályázati pénzt nyert rá a színház, de a bérletes előadásokra a következő évadban kerül sor. Az Aranyrendevú kedves, könnyed, a nézőnek a színház belvilágába is betekintést engedő vígjáték. Szeretettel várjuk rá a közönséget a jövő évadban – zárta szavait.



A színház vezetése javaslatára többeket is kerestünk a darabban közreműködők közül. Volt, aki elfoglaltsága miatt nem tudta a napokban vállalni a beszélgetést, voltak, akik nem szerettek volna belső témáról nyilatkozni. Juhász Róza szabadúszó színésznő viszont közölte, számára érthetetlen az egész helyzet, hiszen úgy tudja, Venczel Valentin a színházat és az igazgatót is jól ismerte, mikor elvállalta a szerepet. Nem volt kötelező. Mikor nekem felajánlanak egy szerepet, akkor tájékozódom, előadást nézek, ha nem láttam még abban a színházban az aktuális társulattal és vezetéssel. Körüljárom, átgondolom. Majd, ha szóbeli vagy írásbeli megegyezéssel elvállalom, akkor kötelességem tisztességesen dolgozni, együttműködni a rendezővel – ez általában a szerződésekben is benne van – vélekedett Juhász Róza. – Van, hogy egy színész anyagi vagy más okok miatt nem vállal el szerepet, például mert nem izgalmas neki, vagy nem tud a társulattal dolgozni. Ahogy én is tudtam, hogy mit vállalok, Venczel Valentin is pontosan tudta, hová jön. Ha elvállaltuk, nem tehetjük meg a kollégákkal, hogy faképnél hagyjuk őket. Főként nem egy abszolút főszerep esetében – fogalmazott.

Furcsa ellentmondások - A történtek utóélete miatt megkerestük Weil Zoltánt is. – Én nem mondtam, hogy Blaskó Balázs letiltotta az adást, azt mondtam, hogy letiltatta. Ugyanis, miután betelefonált a televízióba, a vezetés végül inkább nem engedte a műsort adásba. Nyilván ezek között van összefüggés – szögezte le. A napokban dr. Somogyi Kinga, a Média Eger Kft. ügyvezető-főszerkesztője közleményben hangsúlyozta, Blaskó Balázs semmilyen formában nem adott utasítást a vezetőségnek arra, hogy a felvétel ne kerüljön adásba. – A döntést, miszerint a felvételt a televízió nem sugározza, mint ügyvezető-főszerkesztő, a szakmai és sajtóetikai szempontok figyelembevételével, én hoztam meg – írta. – A döntésemben nem befolyásolt sem a Gárdonyi Géza Színház vezetése, sem a városé. Utasítást a felvétel letiltására semmilyen irányból nem kaptam, aki ezzel szemben mást állít, az valótlant állít – állt dr. Somogyi Kinga sajtóközleményében.