Egerben több rendezvénnyel kedveskednek a költészet rajongóinak. A Vitkovics Alkotóház és a Szövegtrafik Irodalom és Slam Poetry Eger közös szervezésében néhány napja tartották meg az első olyan szabadulószobát, ahol a verseké volt a főszerep. A versek fogságában elnevezésű játék rengeteg érdeklődött vonzott a Vitkovics házba. Öt-hat tagból álló csapatok mérték össze tudásukat, s bebizonyították, a költészet cseppet sem unalmas.

A játék kitalálói elmondták a Heolnak, mi hívta életre ezt a játékot, s hogyan állították össze a feladatokat:

Mindketten rajongói vagyunk az irodalomnak és a magyar nyelvnek. Ezért is tartjuk fontosnak megünnepelni a magyar költészet napját. A Szövegtrafikkal arra az elhatározásra jutottunk, hogy a száraz előadásokhoz képest modernebb formában szeretnénk bemutatni a verseket és a költészetet a fiataloknak. Így jött a szabadulószoba ötlete, melynek kitalálásakor bíztunk benne, hogy ezzel sokak érdeklődését felkeltjük majd – ismertették a szervezők, Nagy Krisztina és Simon Flóra.

Hozzátették, igyekeztek izgalmas, a mai kornak megfelelő elemeket belecsempészni a játékba, így született meg az az ötlet is, hogy hangulatjelekből kelljen felismerniük a résztvevőknek különböző verseket, s még az okostelefonok is szerepet kaptak. A szervezők reményei nem voltak hiábavalók, az eseményre ugyanis rengeteg lelkes verskedvelő gyűlt össze. Amíg a csapatok arra vártak, hogy a költészettel kapcsolatos tudásuk segítségével kiszabaduljanak a versek fogságából, addig a helyszínen található társasjátékokkal ütötték el az időt.

Izgalmas játék

Minden feladvány megoldásával kirakódarabokkal gazdagodtak a résztvevők, s a játék végén kiderült, ezek jelentik a kulcsot a végső sikerhez.

Először József Attila szerelmeit kellett felismerni a tulajdonságaik alapján. A játékosok mindent tudtak Vágó Mártáról, Szántó Juditról, Gyömrői Editről és Kozmutza Flóráról, így könnyedén eljutottak a következő feladványokig.

A szemfülesek híres költőinkhez kapcsolódó tárgyakat fedezhettek fel a szobákban. Volt például lila nyakkendő, ami Tóth Árpádhoz tartozott a Körúti Hajnal című verse alapján, s a program főszereplőjének, József Attilának is a nyomára lehetett bukkanni. A Dunánál című költeményben megjelenített dinnyehéj, és a Reménytelenül versben ábrázolt semmi ágán ülő szív segítette a játékosokat, hogy minél több puzzle-darabhoz jussanak. Nem csak a régi idők híres rímei kaptak fontos szerepet, hanem a kreatív írásra is hangsúlyt fektettek a szabadulószoba megalkotói. Minden csapatnak négy verset kellett faragnia, és azért, hogy újabb kirakós darabokhoz jussanak, elő is kellett ezeket adniuk.

A puzzle-t kirakva egy varázsige jelent meg, amelyet ha közösen olvastak fel a csapattagok, jelképesen feltámaszthatták József Attilát, hogy felköszöntsék születésének 117. évfordulója alkalmából. Megkérdeztünk egy résztvevőt, aki csapatával sikeresen megoldotta a szabadulószoba feladványait, hogy miért vettek részt a programon és hogyan érezték magukat.

Eredetileg csak egy átlagos délutáni eseménynek ígérkezett, amire szabadon jelentkezhettünk a tanulószoba ideje alatt. Arra gondoltunk, miért ne próbálnánk ki a szabadulószobát, hiszen más programunk nem volt betervezve. A feladatok nagyon érdekesek voltak, sikerült megtalálnunk az összes kirakóst, így megkaptuk a varázsigét, amivel feltámasztottuk József Attilát

– mondta el portálunknak Novák Veronika, a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója.

A költészet napi programok részeként a Szövegtrafik Irodalom és Slam Poetry Eger tagjai a mai napon 15 órától a Gárdonyi téren vidám hangulatú felolvasást tartanak.