Elmondta, feladatuk minden műfaj bemutatása, ám a következő szezonban némi irányváltással találkozhatnak a nézők.

– Társadalmi, magánéleti és személyes sorsokon át mutatjuk be a szerelmet – mondta. Az évad Csehov Sirály című tragikomédiájának bemutatásával indul, de színpadra kerül a Bástyasétány 77. című operett, a Janika vígjáték, és az Aranyrandevú romantikus rertó-komédia is. A gyermekeknek is kedveznek, több mesejátékot is élvezetnek a színházba betérők.

A szezon a XI. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivállal indul, melyet szeptember 21-e és 25-e között rendeznek meg. Topolányszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője elmondta, jól haladnak, az évad tematikájához csatlakozva pedig a Szerelem táncfantáziát is előadják.

Mivel Gárdonyi Géza emlékév van, ehhez a teátrum is csatlakozott. A színház társulata az író Isten rabjai című művét viszi színre, míg a Hosszúhajú veszedelem novellakötetből készül táncfüzér a GG Tánc Eger előadásában. Blaskó Balázs hozzátette, az író halálának századik évfordulójára, október 30-ára emlékműsorral készülnek, emellett Gárdonyi neve a teátrum homlokzatán is megjelenik majd. Minczér Gábor alpolgármester kiemelte, színes lesz a repertoár, mely minden korosztály szórakozási igényét kielégíti.