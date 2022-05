A portálunkhoz eljutatott sajtóközleményből kiderül, hogy a korábbi években a Győr-Moson-Sopron megyei Bősárkányban megszervezett zenei Fesztivál 17 év után kezdte kinőni magát és idén először a Heves megyei megyeszékhely melletti Felsőtárkányban színesíti nem mindennapi kínálatával az idei fesztiválszezont. A Bükk kapujában elhelyezkedő település melletti völgyben, a Blues Hill Park több mint 23 hektáros területén, két színpadon és számos kisebb helyszínen fogadják a résztvevőket.

Az ország minden szegletéből érkező zenekarok között fő fellépőként Felsőtárkányba látogat a magyar metál zene egyik legismertebb képviselője a Subscribe, mellettük pedig megjelennek a Téveszme, a Lazarvs, az Omega Diatribe, HOLI, a Satelles, a Stubborn, a The Southern Oracle, a BIPØLARIS, a Heartlapse, a BORU, a Touch a nemecsek, a Shell Beach, a The Idoru, a Heedless Elegance, a VLKN, a Vodka for Kids, az Anchorless Bodies, a PETOFI, az As Karma Brings, az estenden, a Nagyúr, a Shapat Terror, a Berriloom and the Doom, a Hocuspony és Quixotic zenekarok és formációk is. A koncertek mellett napközben interaktív programokkal, hangszeres

workshopokkal, mesterkurzusokkal és panelbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket a music360 csapata.

A szombati napon elsőként 12:00-tól Áron András “Apey” (Lazarvs) tart gitár workshopot és mesterkurzust az erre a programra előzetesen regisztráltaknak. Ezután következnek a panelbeszélgetések, melyekből kettőt is meg lehet majd hallgatni. Először 13:00-tól a "Hogyan változott a hazai és a nemzetközi underground az elmúlt években? - Trendek, zenekarok, klubok – mire érdemes figyelni?" címmel, többek között Horváth Máté (New Beat Booking, Dürer Kert, 3S Music Management), Jakab Zoltán ( Doomstar Bookings , Empire Merch) Binder Gáspár ( Cudi Purci Booking ) és Harsányi Zsolt ( Insane Hellride Entertainment , Lowland Fest) fejtik ki a véleményüket. Ezt követi majd a “Mitől lesz jó egy lemezborító vagy egy videóklip? Mitől működnek jól a vizuális tartalmak egy zenekarnál?” című beszélgetés Kókai Barnabás ( Barber's Art , The Southern Oracle), Borbás Róbert ( Grindesign ), Nagy Viktor (Mihaszna Film, Téveszme) és Lerch Péter ( Carbon Head , Mihaszna Film, Avar) részvételével – ismertették a programot.

A Babicska alkotóműhely tagjai művészeti workshopokkal készülnek, míg a vállalkozó kedvűbbek a Nuskull.hu kvízén, beerpongban, valamint a Vittula sátránál különböző társasjátékokban mérhetik össze tudásukat, a sportlehetőségek közül pedig a ping-pongot, csocsót, a slackline-t és a zorg labdát lehet majd kipróbálni. A programok listája folyamatosan bővül, így érdemes szemmel tartani a Hell Vill közösségi felületeit.

A háromnapos rendezvény zárásaként június 19-én vasárnap több különleges akusztikus műsor is megtekinthető lesz. A ráadás napon színpadra lépnek olyan kifejezetten akusztikus formációk, mint a kéttagú Midwest Room, a dark rock hegedűvel megbolondított Eleven Six, vagy a Laci Akusztik Band, míg önálló előadóként Bús Tibi, Bobó és Soma készülnek műsorokkal. A bejelentett fellépőkön túl a fesztivál zárásán még számos meglepetés és további fellépő várható.

–A fesztivál nem titkolt célja, hogy a rétegzenének számító hardcore, rock és metál műfajokat saját célközönségük mellett megismertesse az erre nyitott kelet-magyarországi fiatalokkal és egy alternatív programmal tegye gazdagabbá a vidék kulturális életét. A helyszínválasztással a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a helyi természeti értékekre, egyben elősegíteni azt, hogy a látogatók felfedezhessék a kulturális és turisztikai értékekkel, valamint kiváló borokkal bíró régiót. Ennek jegyében a fesztivál területe, tömegközlekedéssel és kerékpárral egyaránt könnyedén megközelíthető. A szervezők minden helyszínen éjszakázó vendégnek ingyenes sátrazási lehetőséget

biztosítanak – fogalmaztak.