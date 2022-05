– Amikor megkaptam az e-mailt a díjátadó ünnepségre, nagyon meglepődtem. Nem tudtam, milyen kötelezettségekkel jár egy ilyen elismerés. Amikor megértettem, hogy ezt az eddigi munkámért ítélték oda, örömmel töltött el az érzés – mondta érdeklődésünkre a fiatalember, akit szerte az országban sokan ismernek és tisztelnek. Nem véletlenül. Norbert édesapjától, a nemzetközi hírű népi iparművésztől – Les Gábortól –, mint mesterétől tanulta meg a fazekas szakma csínját-bínját. Erdélyben született és töltötte gyermekkorát, ahol a gyerekszobája is már „félig” fazekasműhely volt.

Magyarországra költözésüket követően édesapjával évekig együtt alkottak bodonyi műhelyükben. Néhány esztendeje Fazekas Népi Iparművész címmel büszkélkedhet. A népi iparművész műhelyében készülnek dísztárgyak, bögrék, boros és pálinkás készletek, eredeti motívumokkal díszített főzőedények, vázák, melyekben ősi hagyományaink élnek tovább. A fazekasműhely Bodonyban látogatható a Kossuth út 55-ben, munkáinak szinte az egész országból csodájára járnak. Mindazt a tudást, melyet az elmúlt évtizedekben magába szívott, örömmel adja át a fiatalabb generációknak. A bodonyi és parádi ovisoknak, iskolásoknak rendszeresen tart foglalkozásokat.

A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének tagjaként, a budai várban megrendezett mesterségek ünnepén egy évtizeden át mutatta be tudását és termékeit a hazai és külföldi érdeklődőknek, ezzel is népszerűsítve Heves megye fazekas hagyományait, népi kultúráját. Les Norbert művészeti munkássága méltó részese a magyar népi fazekasságnak, ebből fakadóan pedig európai szintű figyelem irányul tevékenységére és ezzel együtt Heves megyére –állt a méltatásban. A Les család az erdélyi Nagybányáról származik, 1989-ben érkeztek Budára, majd onnan a Mátrába, s Bodonyban leltek otthonra. Műveikre Erdély különböző tájegységeinek motívumait varázsolták rá, de idővel nemcsak a korongozásnak, hanem egy másik szenvedélynek is hódoltak közösen.

– Édesapám amellett, hogy a Népművészet Mestere cím büszke viselője, országos síbajnok volt Erdélyben, így nem is volt kérdés, hogy a Mátrában is sítalpakra állunk. Télen általában két hónapra bezártuk a műhely kapuját, jómagam kilenc évig a Kékestetőn oktattam, míg egy ideje Mátraszentistvánban tanítok síelést. Az idei volt életem leghosszabb síszezonja – mesélte.

Norbert pár éve veszítette el édesapját, de azt mondja, tanítása, mondatai, a hagyomány iránti végtelen tisztelete szép üzenetként maradt meg a jelenben. Heves megye újonnan megválasztott nagyköveteinek feladata megyénk hazai és nemzetközi ismertségének növelése. A szimbolikus kitüntetés azoknak járt idén, akik évek óta komoly munkát fektettek be közös értékeink, s jó hírünk gyarapításába.