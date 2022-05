A festői környezetből adódó magával ragadó hangulatú fesztivál - amelyet 2019 után rendeznek meg ismét - idén is a hazai zenei élet krémjét vonultatja fel. A fesztivál honlapjára pénteken napokra lebontva felkerültek a fellépők is.

Ebből kiderül, hogy június 2-án csütörtökön fellép például a Paddy and the Rats, DJ Endru és a Mystery Gang, míg pénteken a Trampúr, a Supernem, a Dzsúdló és a Krúbi gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról. A szombati záró napon pedig Geszti Péterrel, a Blahalouisianával és a Belgával is találkozhatunk majd.

A Feszt!Eger teljes programja megtekinthető a fesztivál hivatalos honlapján, ide kattintva.