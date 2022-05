Mint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, két év kihagyás után idén újra megrendezték volna a népszerű Feszt!Egert - igaz, egy a korábbinál lightosabb formában, amelyre a fesztivál elnevezésében is utaltak - a megyeszékhelyen. A szervezők azonban hétfőn arról számoltak be a Facebookon, hogy idén júniusban biztosan nem rendezik meg a zenés rendezvényt.

- Minden racionális veszélyérzetünket felülírta a lehetőség, hogy újra együtt fesztiválozhatunk, átadhatjuk nektek, a két kényszerből kihagyott év után a megszokott Feszt!Eger hangulatot és életérzést. Sajnos, nem vettük figyelembe a realitást és hogy valójában mennyire rövid is az idő a szervezésre, valamint mennyire szűkösek az anyagi forrásaink. A lehetetlen küldetéstől nem megrettenve sok munkatársunk, nagyon rövid idő alatt, nagyon sok munkával megpróbálta kihozni a legtöbbet, de most mégis úgy érezzük hiábavaló volt - írták csalódottan a Facebookon.

- Nagyon-nagyon szerettünk volna minden nehézség ellenére egy Feszt!Eger Light-ot összehozni Nektek. Kicsit rendhagyó módon, rendhagyó programmal azért, hogy ne teljen el ez az év Egerben fesztivál nélkül. Látva a rengeteg negatív, csalódott és sokszor nagyon bántó kommentet, mi is egyre kedvetlenebbek, elkeseredettebbek és csalódottabbak lettünk. Be kell látnunk és ki kell mondanunk, hogy minden jó szándékunk ellenére, nem volt jó ötlet a Feszt!Eger Light, mert máshoz szokott a Feszt!Eger közönsége, ennek pedig sajnos sokan kíméletlenül hangot is adtak - tették hozzá a közleményben.

Kiemelték azt is, bíznak abban, hogy ez az idei elengedés csak megerősíti a fesztivál eddig megszokott nívóját, hogy jövőre már egy sokkal tartalmasabb programot tudnak összeállítani. A bejegyzést azzal zárták, hogy bár a Feszt!Eger Light elmarad, a Bolyki völgyben június első hétvégéjén egy színpadon mégis fellépnek az elektronikus zenei élet képviselői.