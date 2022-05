Csütörtöktől kitelepült a Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok, a Dula Pincészet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Gál Lajos illetve a Gál Tibor Pincészetek, a Gróf Buttler Borászat, a Juhász Testvérek Pincészete, a Kovács Nimród Winery, a Nap-völgy Borászat, az Ostoros Családi Pincészet, a Petrény Winery, a Rege Birtok, a St. Andrea Szőlőbirtok, a Tarjányi Pince, a Thummerer Pincészet és Szőlőbirtok, a Torma Pincészet,a Tóth és Tóth Debrői Borok, valamint a Tóth Ferenc és a Varsányi Pincészetek. A weekenden nem csak a borvidék fehér házasítását lehetett megkóstolni, a téren gasztronómiai fesztivál is zajlott, azaz az egyre népszerűbb street food bemutatót, kóstolót és vásárt is szervezett az Egri Borút Egyesület és az Agria Film kft. Lőrincz György, az egyesület elnöke elmondta, a frissesség, az egriség jegyében mutatták be a borokat ez eseményen.

Azok akik nem a borok szerelmesei választhattak helyi éttermek kínálatából és különleges sajtok is kínálták magukat a négy nap alatt. A jó hangulathoz nem csak az étel és az ital volt adott, a zenéről is gondoskodtak. Népszerű hazai és helyi fellépők szórakoztatták a délutánokon a vendégeket és a Dobó tér környékén élőket. Fellépett többek között a Szabó Család, Báder Elemér, az Andörkaver pénteken és szombaton pedig lemezlovas zárta az estét.