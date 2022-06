A föld adta sors jutott az egykori lajosmizsei tanyavilágban tengődőknek, így a Bene 310. számú tanyán élőknek is. Innen erednek azok az igaz mesék, amelyek évtizedekkel később napvilágot láttak egy-egy könyv lapjain. Bakacsi Ernő életének egyik legmeghatározóbb része volt az az időszak, amit az akkoriban zárt világot jelentő tanyán gyermekként eltöltött.

– Apám érdeklődő ember volt, s amikor tehette, mindig olvasott. Hetente kétszer ment be Mizsére, csütörtökön a piacra, vasárnap a templomba, s hol újsággal, hol egy-egy könyvvel tért haza – kerül szóba találkozásunkkor a régmúlt, amikor is a könyvek s a téli esték, a csendes ünnepnapok varázslatos beszélgetései alapozták meg szellemi örökségét. De a földhöz való kötődését is ez terelte aztán az agármérnöki hivatás felé.

A Bakacsi família szálai – mint a családfa ágaiból kiderült – az 1800-as évek elejéig pontosan követhetők voltak.

– Ükapám az 1848-as szabadságharc résztvevője volt. A forradalom után kivégezték, erről a siralomház papja írt a családnak – említi. A büszke jász ivadék már nyugdíjas volt, amikor papírra vetette ezt a történetet, s más családi históriát az Indák című könyvében. Akkor – miután soha nem készült tollforgatónak – fel is vetődött benne, hogy ír ugyan, de ki fogja ezt olvasni. Remélte, talán az unokák, talán mások is, hiszen ezernyi olyan család volt még az országban, mint az övéké. Aztán maga is meglepődött a vékonyka kötet sikerén, s ez ébresztette rá arra, hogy mi minden van még, amit ki kell írnia magából.

– Írhatnék-e mást, mint a valóságot? – gondolkodott hangosan ott a könyvheti sátorban. A valós élet sorra kínálta az igaz, de sokszor fájdalmas meséket. Ezek azokról szólnak, akiket az embert próbáló sorsfordulók kiszakítottak a megszokott, felvidéki környezetükből, akiket belesodortak a világháború, a Gulág, majd a falu kollektivizálásának a poklába. Egy másik könyvében mély beleérzéssel kísérte végig egy – az 1900-as évek elején született – fiatalember felnőtté válásának, bontakozó szerelmének és hányattatásának a történetét. Említésre méltóak a dokumentálás igényével megírt regények is, amelyek az egri ezred 1968-as csehszlovákiai ténykedését, vagy a megyeszékhelyen szolgáló katonatiszt, Jobb László 1956-ban átélt tragédiáját idézik fel. Egy túlélő eredeti feljegyzése alapján naplóregényben örökítette meg a doni halálkanyarba kényszerített katonák sorsát.

– Az élet a legjobb múzsa – jegyzi meg, s ez megállapítás magyarázatot ad arra, hogy többnyire miért olyan sötét hangulatúak ezek az írások. – Ilyen volt a világ, s benne a mi életünk...

Alkotóévei után az ősz körszakállat viselő, őszinte szándékú férfi úgy érzi, végig benne élt az íróember. Éretté vált, magabiztossá, ami arra sarkallta, hogy a fantáziájára is rábízhatja magát. Több prózai műve fakadt saját kútfőből.

– Valamennyi írás a szívemhez nőtt – mondja –, közülük az Árpád álma című regényt érzem a legjobbnak. Sikerült megrajzolnom a 907-ben lezajlott győzedelmes pozsonyi csata eseményeit.

Színes elbeszélő tehetségéről árulkodik A „Verőfény” titka című kötete, a címadó novellájával sikerrel kóstolt bele a krimi műfajába. Ez lett a huszonötödik könyve, s a mérföldkő, amikor úgy érezte: lezárult a termékeny alkotói korszaka. Kérdezem is tőle, leteszi a tollat?

– Könyveim kiadója, Kaiser László, aki maga is betűvető ember, egyszer azt mondta: az író akkor is ír, amikor nem ír, mert a feje tele van megosztandó gondolatokkal. Az enyém is tele van még...

Családtörténettől az izgalmas kriminovelláig - Az elsősorban a dokumentarista próza művelőjeként ismert szerző eddig megjelent köteteinek a listája a következő: Indák (1999), Bogár (2000), Húsz év tanyán (2001), Kiüldözöttek (2001), De miért? (2002), Lépés a sötétbe (2003), Pirkad (2004), Vajúdó élet (2005), Igazságért kiáltok (2006), Aláírtak (2006), Élni kell (2009), Elszántott mesgyék (2009), Szívdobbanás (2010), Lángoló tavasz (2012). Az üreg (2013), A lélek lázadása (2014), Vihartépte nyár – őszi jégverés (2015), 56-os mozaik (2016), A hombár rejtélye (2018), Árpád álma (2020), A „Verőfény” titka (2021).