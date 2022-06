Ettől az évtől kezdve a fiatal borászoké lesz a főszerep, akik számos kategóriában megmérettethetik boraikat. Kriston István, az Egerszóláti Hegyközség elnöke portálunk érdeklődésére elmondta, 163 minta érkezett, ebből hatvan olaszrizling volt, és hét borvidék borait kóstolhatták.

– Egy nagyaranyérem született, Gecse István késői szüretelésű, 2021-es évjáratú debrői hárslevelű bora kapta meg. Ezen kívül 37 arany, 51 ezüst s húsz bronzérem talált gazdára – fejtette ki.

A helybeli olaszrizling borlovagrend hat település hegyközségével és önkormányzatával 2006-ban rendezte meg először az Aranytőke Borszemlét, azért, hogy a hivatásos borkészítők mellett a kistermelők is fórumot találjanak nedűik összehasonlítására. A verseny különlegessége az volt, hogy nemcsak forgalomban lévő tételeket bíráltak, hanem hordómintákat is elfogadtak. A megmérettetés lebonyolításához Egerszólát önkormányzata is segítséget nyújtott. Idéntől kezdve a zsűri elnökei fiatal borászok voltak, az idősebb korosztály pedig a grémiumban foglalt helyet. Négy kategóriában versengtek a benevezett minták, olaszrizling, fehér-, rozé s vörösborok csoportokban. A borszemle ünnepélyes díjátadóját szeptember 3-án tartják az Olaszrizling Fesztiválon, ahol borlovagavatás is lesz, s megkóstolhatják a tételeket.