A Bródy Sándor Könyvtár Keresd a csillagokat! – Gárdonyi 100 címmel tart rendezvényt délután 4 órától este 10-ig. A Gárdonyi 100 program és a 42. Kaláka Fesztivál alkalmából kiállítás nyílik, majd öt órától az Egri csillagokról tartanak interaktív előadást, s kérik, hogy aki teheti, „belépőként” vigye magával a könyvből a saját példányát, mert szükség lesz rá. Mesékkel, kézműves-foglalkozásokkal, filmvetítéssel és a könyvtár saját fejlesztésű, Gárdonyi Géza híres alkotásához kapcsolódó társasjátékkal, egész este féláras beiratkozással várják a látogatókat.

A Dobó István Vármúzeum is izgalmas programokat kínál. Egri csillagok túra indul 17 óra 30 perckor a Dobó térről, majd a várban lesznek fáklyás felvonulás, fegyverbemutatók, népzenei koncertek, tudományos előadások, vitézi próba, rendhagyó tárlatvezetések. A megnyitó 18 órakor kezdődik a Palotaudvaron, s 23 óráig nyitva tartanak a kapuk. Érdekes előadást hallhatunk a harangöntés ritka mesterségének féltve őrzött titkairól, s megtudhatjuk, hogyan éltek eleink a török korban.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtára is csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához, délután 5-től éjfélig várják a látogatókat. Lesz élőállat-bemutató és -simogató, klasszikus meséket vetítenek diafilmen, a játékos feladatok megfejtőit könyvvel jutalmazzák. Idegenvezetéssel csoportosan be lehet járni a könyvtárat, s az olvasni vágyók 50 százalékos kedvezménnyel iratkozhatnak be.

A gyöngyösi Mátra Múzeum 18 és 24 óra között tart nyitva. Egyebek között őslényhomokozóval, hangversennyel, tárlatvezetéssel és Szent Iván éji tűzugrással szórakoztatják a résztvevőket. Lesz zseblámpás keresőjáték, éjszakai rovarmegfigyelés és távcsöves csillagbemutató is.