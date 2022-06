Kökény Ferenc történész, igazgató elmondta, az október végéig látható tárlat a Hüttl-Aquincum, a Herendi, a Hollóházi és a Zsolnay-gyárak érdekességeit mutatják be.

A kiállítás iparművészeti áttekintést ad az elmúlt századok Kárpát-medencei porcelánjairól és kerámiáiról. A Herendi és Hüttl gyár között a kapcsolatot a Ferenc József készletnek hívott reprezentatív, az uralkodó és szűkebb környezete számára készített étkezési készlet együttese alkotja. Ezt a budai királyi várban használt étkészletet a XIX. század második felében a Herendi Porcelángyár, majd a következő század hajnalán a Hüttl cég készítette.

A porcelán mellett a szilikátipar érdekességeit is bemutatja a tárlat. Az épületkerámia esetében a pécsi Zsolnay-gyár töltötte be a legfontosabb szerepet, a vitrinekben azokat a tárgyakat mutatják be, melyek kapcsolatba hozhatók Ferenc József császárral. Szerepelnek a XIX. század végi Szent István-kultusz jelentősebb darabjai is – közölte az igazgató.