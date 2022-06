Bemutatták annak a könyvnek a második kötetét, mely Fancsal-Rózsaszentmárton történetét dolgozza fel, ezúttal a helyi plébánia és az ott található egyháztörténeti dokumentumok feldolgozásával. Sipos Jánosné polgármester a könyvbemutatón úgy fogalmazott, hogy az önkormányzatuk és a Rózsaszentmártoni Római Katolikus Plébánia együttműködésének szép példája a kötet. Öt éve a falu az egyházközséggel és helyi civil szervezetekkel kiegészülve társadalmi munkában felújította az akkor csaknem kétszázhúsz éves parókia belső helyiségeit. Így a község legrégebbi középületét megmentették a lebontástól.

A felújítás előtt ki kellett onnan pakolni, melyet a polgármesteri hivatal dolgozói végeztek. Ennek során kerültek elő többek között a ritkaságszámba menő régi, több száz éves iratok, miseruhák, lobogók. Mindebből természetszerűen adódott, hogy a korábban könyv formájában megjelent általános falutörténet mellett a község egyháztörténetét egy kötetben meg kell szerkeszteni és kiadni. A munkához szükség volt az önkormányzat anyagi támogatására, valamint arra az európai uniós pályázatra, mely a helyi identitás és kohézió erősítését tűzte ki célként.

Sipos Jánosné kiemelte, hogy az önkormányzat az elmúlt tizennégy év során több alkalommal is megjelentetett a település históriáját feldolgozó írásokat. Tavaly jelent meg a Fancsal-Rózsaszentmárton története című könyv első kötete, amely az általános falutörténettel foglalkozott. Szuromi Rita az első kötet szerzői közt volt, most ő fogta össze szerkesztőként a munkát, és ő végezte a dokumentumok rendszerezését.

A szerzők közé tartozik dr. Löffler Erzsébet történész muzeológus, aki az Egri Egyházmegye szakértője, Kerékgyártó József harang- és helytörténet-kutató, dr. Izsó István bányamérnök és bányászattörténész, aki a helyi lignitbányászat történetét foglalta össze korábban. Ő a Barsi Balázs ferences atya által bemutatott könyv megjelenését nem érhette meg, így írása kiadásával tisztelegtek emléke előtt.

– Több év munkája van ebben a könyvben, sok nehézséggel meg kellett küzdenünk. Hittünk magunkban és a mindenhatóban, és fontos volt számunkra, hogy megmutassuk a ma emberének, hogyan is élték meg katolikus hitüket eleink. S mennyire a szívükön viselték nehézségeik, sokszor szegénységük mellett is az egyház, a plébánia támogatását – mondta Sipos Jánosné. Hozzátette, nem véletlen, hogy a templom védőszentje Szent Márton lett, aki a Krisztus által meghirdetett testvéri szeretet nevében rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy áldozatos lélekkel, a másik ember gondjai iránt is fogékonyan élhessen minden halandó.