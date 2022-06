Topolánszky Tamás Harangozó-díjas Érdemes művész tagozatvezető alkotótársakat is bevont. Így Vári Bertalan Harangozó-díjas művészt, valamint szövegíróként a gyermekelőadások forgatókönyveinek nagymesterét, Szőke Andreát, Bal Józsefet dramaturgként, Ágoston Béla zeneszerzőt, Mira János díszlet- és Zeke Edit jelmeztervezőt, s Loncsár szerepében Mlinár Pál táncművészt.

Színpompás jelmezekben és változatos koreográfiákkal, fergeteges tempóban bűvölte el a nagyrészt gyermekközönséget a május végi premieren a kibővített társulat. A történet fordulatossága alkalmat adott arra, hogy legalább négyféle stílusban remekeljenek a szereplők: cigánytáncot, keleti hastáncot, barokk kosztümös jelmezes karaktertáncot és verbunkot is láthattunk, sőt – mivel a történet helyszíne Erdély – egy medve is megjelenik a helyszínen. Bár a tánc a sejtetés művészete, ezúttal a történetmesélés sem maradt el. Dér Gabi, az egri társulat színművésze, az előadás narrátora Cafrinka, a füstös cigányasszony képében rímekbe szedett történettel szolgált kapaszkodóul azoknak, akik követni szerették volna a cselekményt, bár a látvány anélkül is pazar volt.

A történet

A történet kezdetén két gyermek életének kezdeti óráit láthatjuk. Jónás, azaz egy helybéli nemesember barna bőrű, mivel keleti származású, fia és Szofi, azaz Szaffi, Mehmet pasa lánya a történelem viharában – ugyanis a török kiűzetésének napján történik mindez –, a menekülés közben elsodródnak. Jónás vándorcigányokkal keveredik, míg Szaffi egy helyi cigányasszony oltalma alá kerül. Szerencsére két évtized elmúlta után egymásra talál a két fiatal.

Ám Jónásnak próbát kell kiállnia, hogy elnyerje az időnként macskává változó leány kezét. Egyebek mellett a gazdag disznókereskedőnél, épp leánykérés közben lerészegítik, hogy eltérítsék szándékától. A történet végére természetesen minden félreértésre fény derül, s a fiatalok elnyerik egymás kezét.

Az egri tánctagozat szakmai munkája egyre ível felfelé. A produkciók anyagi és szakmai hátterét különféle színházközi együttműködésekkel sikerül megalapozni. Ez a darab is a GG tánc és a Viharsarok Táncszínház közös produkciója, az előadás pedig három teátrum, a Gárdonyi Géza Színház, a békéscsabai Jókai és a Zenthe Ferenc Színház együttműködésében jöhetett létre. Sejthető, hogy több helyszínen játsszák majd: Salgótarjánban, Békéscsabán és itt Egerben, s minden valószínűség szerint a jövő évad kezdő táncszínházi fesztiválján is, mivel ez a nemzetközi történet külföldön és szabad téren is bemutatható.

A táncmesét első alkalommal kitörő lelkesedéssel fogadta a közönség, vastapssal hálálta meg Forczek Janka, illetve Novák Laura játékát a címszerepben és a fergeteges szólókat Emődi Attila (Jónás) és a medve (Suba János) tolmácsolásában.