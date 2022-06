A zenekar portálunkhoz eljutott közleményéből kiderül, hogy Lovasi András 2020-ban pályázatot hirdetett, melyben a raktárkoncertes juttatását ajánlotta fel zenekarok számára. A kiválasztott 14 zenekar között a Kései Kitérő is szerepelt.

– A pályázat révén három napig együtt dolgozhattunk Maczkó Róberttel két dal rögzítésén, ami hatalmas élmény volt nekünk. 2021-ben megjelent Eleven Ember c. nagylemezünk írása során igyekeztünk kilépni a korábbi komfortzónánkból, elszakadni a sémáktól. Így történt ez a Pécsen felvett dalok esetén is, és izgatottan várjuk, hogy a nyári koncertek alkalmával a közönségnek élőben is előadhassuk – fogalmaztak.

A LA Gardens stúdióban felvett dalok közül elsőként megjelenő Magasban című dal, egy animációs klippel június 4-én szombaton, este 8 órakor debütál.