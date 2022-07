Ma délután a napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapó ökológiai- és biogazdálkodás témájában tart mesterkurzust a Dominium Pincészet. A rendezők szeretnének betekintést nyújtani a környezetbarát gazdálkodás világába és a borkészítési lehetőségeibe, továbbá a felvidéki és a hazai természethű filozófiákba. A kurzus alatt négyféle bor is kóstolható, melyek között a most nagy népszerűségnek örvendő Pét-Nat is helyet kap.

A zenéről 16 órától Mátra Guszti és Mészáros Árpi, majd az Oti Voice & Bass, s végül Éliás Gyula gondoskodik.