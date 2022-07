A Berze Nagy János Gimnázium 1634 óta működő jogelődjeiben zajló önképzőköri tevékenységet dr. Czinder Péter igazgató úgy foglalta össze, hogy a kezdetét nem lehet dátumhoz kötni, de az bizonyos, hogy az irodalmi önképzőkör 1871-ben már deklaráltan újjáalakult.

– Az önképzőkört, amely egyfajta diákkör volt, 1876-ban praktikus megfontolásokból, arculatának meghagyásával gyakorló körré alakították, elviekben ugyanis iskolánk akkoriban nem volt jogosult diákkört működtetni – részletezte dr. Czinder Péter. – Az 1898-ban már Vachott Sándor Önképzőkörként működő, és legálissá váló társaság nyíltan a nemzeti gondolat szószólójává vált. Iskolánkban 1901-től rendszeressé váltak az úgynevezett szabadlíceumi előadások, amelyek társadalmi kérdéseket is feszegettek, természettudományos témákat is érintettek. A két világháború között a Vachott Önképzőkör május végén már megtartotta a Hősök napját, észrevehető a párhuzam a mai Trianon-emléknapunkkal. Közben az önképzőkör természettudományi és mennyiségtani szakcsoportokkal bővült. A kör eszmeisége, nemzeti szelleme, önállósága 1952 után nem volt tolerálható, kísérlet a feltámasztására csak 1990 után történhetett, de a jószándékú próbálkozás elhalt. A fordulatot a viszneki Csörgő Tamás fizikaprofesszornak, az Európai Akadémia tagjának, iskolánk egykori diákjának a színre lépése jelentette, aki egy természettudományos önképzőkör életre hívását szorgalmazta. Az ügynek előzetesen megnyerte Kissné Császár Erzsébetet és dr. Kiss Miklóst, iskolánk oktatóit, akik a természettudományos képzés iránt elkötelezett tanárként, és Kiss Lajos fizikatanár szellemi öröksége gondozóiként belefogtak a ma is zajló munkába – foglalta össze az igazgató.

Idén is veretes volt a névsor - Az idei TÖK-táborban Csörgő Tamás mellett előadást tartott többek közt prof. Horváth István, az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője a gamma-kitörések titkairól, Kasza Gábor, a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa a világ leggyorsabb fogyókúrájáról, dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense az Asterix-képregények művészettörténeti vonatkozásairól, Borsos Eszter, a Bécsi Egyetem PhD hallgatója arról, hogy Einstein sem volt ateista, dr. Novák Tamás, a MATE gyöngyösi campusának tanszékvezető egyetemi docense az Odderon-kutatás új eredményeiről a táborlakóknak.

A 2005/2006-os tanévben megalakult mai önképzőkör célja, hogy tananyagon kívüli tudományos ismereteket nyújtson, megismertesse a diákokat jeles tudósok kutatási eredményeivel, teret adjon a kutató diákoknak előadások tartására. A tanév során heti-kétheti rendszerességgel sorra kerülő tudományos találkozóik mellett immár tizenöt éve a nyári táborok is e célok elérését szolgálják. Csörgő Tamás arról beszélt, hogy a TÖK-tábor napi időbeosztása a konferenciákéra emlékeztet, csak itt a beszámolók nem egy területre fókuszálnak.

– A tábori tudományos munka legfőbb szempontja, hogy a tanulók is tartsanak előadásokat. A lényeg az, hogy megtanuljanak kiállni a hallgatóság elé, és ott összeszedetten előadni egy témáról a gondolataikat – hangsúlyozta a Csörgő Tamás.

Fáklyagyújtás - Csörgő Tamás felidézte egykori gimnáziumi fizikatanára, Kiss Lajos hitvallását. Eszerint, a diák feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. A viszneki fizikus kiemelte, hogy a szellemi erők összefogásával a természettudományi tábor is ezt a célt szolgálja másfél évtizede.