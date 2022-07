– Több könyvedet elolvasva úgy tűnik, hungarikumspecifikum vagy. E tarka, zegzugos, acsarkodó világban – a kishazában is – kevesen olvasnak költőket, pedig olyan személyiségeket, mint te, önvédelemből, lélekerősítésül is lapozgat az ember.

– Megtisztelsz, ha így gondolod. Hódít a digitális világ, egyre kevesebben vesznek könyvet a kezükbe, így csak remélni tudom, hogy utat talál a nyomtatott szó is, ami az én generációmnak az igazi varázslat.

– Az Egerben bemutatott, negyven év terméséből összeállított Édenkerthelyiség a második válogatott versesköteted. Indulásod néhány állomását elevenítsd fel, kérlek!

– Már gyermekkoromban foglalkoztatott a versírás. Penészleken, ahol születtem, ez amolyan csudabogárság lett volna, mert akkoriban úgy tartották, az az ország legszegényebb települése, a megélhetés napi küzdelme mellett a verscsinálás hóbortos luxus egy tisztes parasztember szemében. Ebből a térképen sem létező közegből gyerekként kerültem Debrecenbe. Az Alföld Stúdió Küszöbök című antológiája teremtett 1986-ban nagyobb lehetőséget a bemutatkozásra. Innen indul az irodalommal való „bűnszövetségem”. Tizenéves koromban volt egy rossz szokásom, hogy az éjjeli lámpa mellé tettem egy füzetet, meg egy tollat. Előfordult, hogy azt álmodtam, írtam egy verset, s reggel, mikor felébredtem, ott láttam leírva. Volt úgy, hogy kitéptem egy ilyen kéziratot szerdán, bevittem a szerkesztőségbe és a szombati számban megjelent. Ez valahonnan fentről diktált vers volt, semmit hozzá nem tettem.

– Agyalás-irodalomfellegvárunkban nem látom, hol van az analogikus gondolkodásnak az a remeklése, hogy csak jó verseket támogassunk. Kiválónak ­induló hiteles folyóiratok ma már Szabolcska-szintű versfaragványokat közölnek. De hiszik is, hogy azok versek, vagy csak a haver ki-betölt valamit, és azt közölni illik? Ez a ma líra-próza fellegvárképlete?

– Van „sokféleség” a mai „szöveggyártásban”, kétségtelen. Valamikor szerkesztőként dolgom volt ügyelni arra, hogy oldalaimon olyan írások jelenjenek meg, amik évtizedek múltán is vállalhatók. Az olvasáshiányos Magyarországon sok minden megtörténik. Ilyenkor én ferdítek-fordítok, kitalálok egy példaköltőt és helyettük írok.

– Többször írtál álnéven.

– Fiatal koromban is kitaláltam ilyen-olyan írókat, költőket, kubait, görögöt, arabust, franciát, kínait, akik nevében én írtam tiltakozó verseket, bölcselkedő tanításokat, mert akkoriban másképp nem lehetett volna. A gondolat szabadsága akkor is isteni-emberi adomány, ha a közlésé – kis mulandó hatalmacskákkal megnyomorított, esendő emberek által – korlátozott. A hatalom gyakran nagy métely, elveszi a szárnyalás szabadságát attól, akinek megadatik. A magát dédelgető hatalommal szemben ez az erős alázat ­lázad.

– Költő, író, szerkesztő, könyv­kiadó? Ki vagy te?

– Ragaszkodom a megmérettetés sorrendjéhez: az alkotó halála után derül ki, költő-e valójában. Versíró vagyok. Még élek.

– A szakmád gépésztechnikus. Miért nem mentél egyetemre?

– Az újságíró-szövetség meghirdetett egy országos tehetségkutató pályázatot, az első tíz automatikusan felvételt nyert az újságíró-iskolába. Talán 1138 írásmű érkezett be, a sikerlistán a hetedik lettem. De akkor még csak harmadikos gimis voltam, s hiába mehettem volna felvételi nélkül újságírást tanulni, még le kellett érettségiznem. Kaptam egy tudósítói igazolványt. Munkám közben bepillanthattam a titkos jelentésekbe, belső terjesztésű kiadványokba, jegyzőkönyvekbe, amiket meg akartam írni, de megtiltották. Ettől idegösszeomlást kaptam, s amikor már mehettem volna zsurnalisztaképzőbe, elment a kedvem az egésztől. Később megszereztem a papírokat újságírásból és kiadványszerkesztésből, így van több szakmám, amit gyakorlok is, szemben a gépészettel, amit meg soha. Még gimisként, bementem a szerkesztőségbe, hogy rovatvezető szeretnék lenni. Nem dobtak ki az ajtón. Akkoriban a flekkenként ötven forintból háromszor lehetett megebédelni a Szabadság étteremben, s egészen jó sordíjat fizettek a versekért, de nyaranta a konzervgyár hűtőkamrájában is dolgoztam.

– Említs neveket, kikkel dolgoztál?

– A Hajdú-Bihar Megyei Naplónál Bényei József volt a főszerkesztő. Boda István mutatott be neki, mint pályakezdő költőt. De ott dolgozott a kiváló Gábor Zoltán és Niklai Ádám is. Legelső ott közölt versemben olyan kifejezést használtam, hogy azonnal eltiltottak a publikálástól fél évre. Ez jó belépő volt ahhoz, hogy a helyi irodalmárok java befogadjon.

– Akkor még minden lapban volt kulturális rovat hétvégeken.

– Jöttek a fiatal pályakezdő költők, ami egy egyetemvárosban természetes, de nem volt elég a szombatonkénti lapfelület, hogy megmutatkozhassanak. Kértem a főszerkesztőt, hadd csinálhassak nekik másik rovatot. Elfogadta az ötletemet, ezért szerdánként pályakezdő költőknek szerkesztettem rovatot.

– És szerkesztőségi ülések a kocsmában…

– Azok voltak a kihelyezett ülések, de inkább már az Egyetemi Élet rovatvezetése idején tartottunk hajnalig tartó lap­zártákat.

– Egyik ilyen volt az Édenkerthelyiség?

– Az a Szabadság étteremnek a kerthelyisége volt, utóbb neveztem el így.

– Kik voltak a költőpéldáid Debrecenben?

– A Napló szerkesztőségében mentorom és kollégám volt Niklai Ádám, aki ízig-vérig költő, a felvágottat is hexameterekben kérte a szerkesztőség közelében lévő hentesnél. Remek munkatárs és barát is. Nekem azt az előszerkesztői feladatot adta, hogy olvassam, rostáljam át a kéziratokat, s csak azokat adjam át neki, amiket én már elolvasására ajánlottnak tartok. A halála után Gábor Zoli, az ugyancsak nagy tehetségű költő lett a versrovat vezetője. Szomorú párhuzam, hogy mindketten könyvhéten haltak meg.

– Menjünk vissza az Egyetemi Élethez. Vezettél egy Csomópont nevű alkotóstúdiót, amivel kivívtad a hatalom haragját. Mivel, miért?

– Talán mert sikerült egy alkotócsapatba, csomópontba szerveznem a különböző művészeti ágak tehetséges fiataljait és mert a Szabad Európa Rádió bizonyára minden alantas szándék nélkül túldicsért. Másfél évre elvittek egy büntető századba. Mielőtt onnan megszabadultam, Tóth Dénes felajánlotta, hogy az Egyetemi Élet folyóiratban vezethetem a művészeti rovatot, amit Új Főnix néven indítottunk el. Elnyertem többek között Szénási Miklós, Vitéz Feri, Csontos János barátságát.

– A szigor a te írásaid elfogadásánál is működött?

– Én félévente írtam, írok 3-4 verset. Volt, aki naponta írt ennyit. Sokan hozták, küldték a kézirathegyeket, nem tudtam, hogyan mondjam meg nekik, hogy csak azt a verset kell megírni, ami nagyon nem engedi magát megíratlanul hagyni. Magammal szemben voltam a legszigorúbb. 1989-ig szinte minden versemet elégettem. De ami megmaradt, az mind meg is jelent.

– Sajátos szerkesztői módszer. Az ízléses, elegáns külső már puszta megjelenésében is fajsúlyos tartalmat ígér. Kicsit vékony ez az Édekerthelyiség kötet, nem?

– Nem kilóra meg gerincvastagságra mérik a könyveket. Gerinccel mást mérnek. A kötet 151 oldalon 101 költeményt tartalmaz. Így egy működő, dinamikus és nagyon kihívó monodráma is, amely mindvégig feszült figyelmet igényel.

– Írtál egy Villon-balladát.

– De ez a Villon nem François, hanem Nicolas. – A híres emberek táborában van ilyen nevű személy.

– Ez a ballada a kötet 83. oldalán igazi remekmű. Magad is ott lelkesedték Csengey Dénes Villon-bemutatója körül, melyet Jancsó Miklós rendezésében vittem színre. A hiánymegélésed is specifikus.

– Villon és Csengey is nagy adomány és persze hiány is az életemben. Dénest kedveltem emberként is. Sokat beszélgettem vele egy Gyöngy nevű presszóban. A hiány ad reményt a költészet túlélésére. Sosem volt célom provokatív módon megszólítani az éppen regnáló rendszert, de tudattalan őszinteségemben bizonyára elkövettem olykor efféléket.

– Fucskóról azt hitte az ember ott, Debrecenben, hogy Csengey módra egyszer majd fellázad, de ő nem lázad, csak perel a korral. Tehettél volna többet a közélet porondján?

– Na, azért voltak ott felismerhető jelek rajtam is, hogy fészkelődöm abban a világban.

– Amikor Debrecenben játszottam, több letiltásodról is hallottam.

– Szerencsére nem tiltottak ki minden országos sajtóból.

– A szavak bűvkörében és a könyvek rabságában élsz.

– Amikor a Kossuth Egyetem könyvtárában dolgoztam, kétmillió könyv volt körülöttem. Fel kellett ajánlanom a duplum példány fölötti köteteket más könyvtáraknak. Ha nem vitték el, azokat be kellett zúzni, mert nem volt hely a raktárban. Úgy nyertek menedéket például Petőfi első publikációi is az 1848-as Honvéd című lapból. Hogy rabságban élek-e? Közel kétszáz kötetet szerkesztettem, lektoráltam, tördeltem, terveztem, fülszövegét, előszavát írtam, bábáskodtam világra jötte körül azóta.

– Debrecen után kezdődött Budapest meghódítása.

– Nem vagyok egy nagy hódító. Egy munkásszállón kezdtem népművelőként a budapesti életszakaszomat, mert a Kossuth kiadó központjában nem lehettem szerkesztő párttagság nélkül, csak a debreceni kirendeltségen munkálkodhattam a kiadó terjesztési ügyeiben. Utána szabadfuldokló lettem, a személyi igazolványom szerint: szabadfoglalkozású író.

– A halálaidról is hallani lehetett.

– Jóban vagyok velük. Az 1985-ös gerinctörésem után kilenc hónap alatt újra kellett tanulnom járni. Először halált jósolt az orvos, 10 százalékban a holtig tartó tolókocsi képét villantotta fel, 5 százalék esélyt adott arra, hogy saját lábamon közlekedhetek.

– Letaszítottak az égiek?

– Nem gondolom. Csoóri Sándor Kezemben zöld ág című kötetét olvastam éppen. Költőtalálkozóra igyekeztem Sárvárra, gondoltam, viszek oda egy kis cseresznyét, de amint felmásztam, leszakadt alattam egy ág. A Debreceni Irodalmi Napokon még gipszkorzettben voltam, s a mellettem ülő Csoóri megkérdezte, mi történt veled? Azt válaszoltam: te vagy az oka. Merthogy éppen zöld ágat fogtam a kezemben, amikor a cseresznyegally leszakadt alattam, a könyve olvasása utáni percekben.

– Egy visszafogottabb élet reményében Budakalászra költöztél.

– Gatyába ráztunk egy házat, négy gyermeket ott segítettünk világra. Megalapítottuk Budakalász lapját is, amit hat évig szerkesztettem a feleségemmel, Anókával.

– A lázadás szárnyait, ha nem is csattogtattad, mégis meghurcoltak, csak azért, mert megvolt a véleményed a korról, a fennálló rendről, rendőrről és böllérekről, a megfigyelőkről. Mind megélt élményzuhatag a verseidben.

– Erre a Ratkó Józsefnek ajánlott Szöszök versciklus szösszenetével válaszolok: „A szomszédos országokban a gazdaság, meg a politika a demokrácia is… hogy ott mennyi-mennyi baj – (a hírügynökségi jelentés szerint) nálunk persze RENDJÉN mennek a dolgok! (a hírügynökségi jelentés szerint)”.

– Ismertük Debrecenben a vörös zsarátnok elvtársnőt, aki hettyre-pottyra berendelt magához a pártbizottságra, ha a pártot kifüttyentettük, amiért a fejmosást megkaptuk, Görömbei Andrástól Csengey Dénesen át Fucskóig.

– Nekem akkor kellett volna mennem berendelésre, amikor művészeti rovatvezetőként feljelentettek a debreceni pártbizottságon, mert állítólag „klerikális ellenzéki” (azt se tudom, mi lehet az) oldalakat szerkesztettem. Aztán meg a Csomópont miatt a KISZ-bizottságra invitáltak. Ott elkaszáltak rendesen. Meg egyszer bevittek a rendőrségre, mert egyetlen nyugati körutamról kiderítették, hogy beszéltem kint egy ottani könyvkiadóval. De mivel hazajöttem, nem piszkáltak nagyon.

– Mi a vers neked, hogy írsz, ha írsz?

– Az írás maga is egy tett. Számomra a vers kitüntetés, a vers talál rám és azt megírom. Kétféleképpen írok. Először úgy, hogy megszületik és nem is tudom, hogy én írtam. A másik a lassú szülés. Eszmélésben töltöm az életem, s néha megpróbálom kifejezni önmagam. Nem vagyok könnyen író alkat. Az írás kegyelmi állapot, ajándék. Aki a szavak fogságában él, nem tud örökké néma maradni.



Fucskó Miklós irodalmi munkássága - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírbátori járásban, egy kistelepülésen, Penészleken született 1961-ben. Újságíró, lap- és könyvszerkesztő. 1982-ben Debrecenben alkotóstúdiót hozott létre Csomópont néven, majd művészeti szerkesztője lett az Egyetemi Élet című lapnak. 1991-ben fejezte be teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. Alapító szerkesztője és versrovatvezetője volt a rendszerváltozás után működő szentendrei Folyam című folyóiratnak. 2007-től alapító-főszerkesztője a Budakalászi Hírmondónak, amelyet 2012-ig szerkesztett. Írt mesekönyvet (Évország), portrékönyvet (Az „agykápráztató” Nemere István), útikalauzt Szentendréről (Ékszerdoboz a Dunakanyar szívében). Eddig megjelent válogatott verseskötetei: Próbazuhanás (1989), Édenkerthelyiség (2020).