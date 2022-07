Szombaton is számos remek koncert mellett kóstolhatták meg a legfinomabb egri borokat a kilátogatók. E nap estéjén viszont az ünnep részeként új borlovagokat is avattak. A ceremónián Szuromi Mihály borászt és Czipó Szilárd szőlőtermelőt fogadták maguk közé a borlovagok. A fanfárt követően az avatottakkal a Szuromi Családi Birtok standjánál koccintással köszöntötték az új tagokat, akik az avatást követően esküt is tettek.