- Most a községházánál lány kikérést láthatott a közönség abban a formában, mint otthon. Öltöztették a menyasszonyt, átsétáltunk a menettel fiús házhoz, itt volt beköszöntő, koreográfiák, menyecsketánc, gyertyás tánc, tűztánc, tűzugrással. Közel 40-en voltunk az együttesből, ami jó létszám, csatlakoztak hozzánk néhányan régiek azok közül, akik augusztus 13-án is szerepelnek majd. Volt, aki az unokájával jött. Öröm, amikor egy tíz éves lány is fölveszi a népviseletet, s eljönnek ide, ez nagyon jó kezdés ahhoz, hogy valami komolyabb is születhessen – fejtette ki az egyesület vezetője.

A publikum a néhány éve újratanult eredeti mikófalvi táncokat is láthatta, azon kívül a Tekergő Zenekar révén népdalokat is hallgathatott a táncok szünetében. A zenekarral egyébként egy régi kapcsolatot elevenített föl újra a népi együttes.

Kovácsné Barna Henrietta elmondta, ma már nem jellemző a falusi lagzi, de augusztus 13-án annak hangulatát is átélhetik a vendégek, mert az asszonyok üstben főzik majd a tyúkhúslevest, lesz töltött káposzta és házi süteményeket is összehordanak majd a tagok.

A jubileumi műsorban megemlékeznek az elhunyt tagokról, a régi táncosok közül pedig sokan beállnak majd a műsorba. Bíznak abban, hogy minden volt menyasszony el tud majd jönni, hiszen meglepetéssel készülnek nekik. Fölvették már a kapcsolatot a helyi plébánossal is, akit arra kérnek, hogy megáldja új, saját portájukat és a lakodalmast.