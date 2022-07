A berzés diákoknak nem ez volt az első sikeres rockzenei munkájuk, még 2017-ben dolgozták fel a Metallica Nothing Else Matters című dalát, amivel a határokon túl is felhívták magukra a figyelmet, és amihez a világhírű zenekar is gratulált. A gimnázium diákzenészei fél évig dolgoztak Pitlik Emese ma­tematika-fizika-számítástechnika szakos tanárnő vezetésével a rendhagyó Omega-musicalen.

– Az Omegáról régi tervem volt műsort készíteni – mesélte portálunknak Pitlik Emese –, azonban a járvány idején az online oktatás bevezetésével minden megváltozott. Énekelni a tantermekben nem volt szabad az iskolába járó kicsiknek sem, csupán az udvari hárs hallgathatta dalunkat. Aztán lassan visszaköltöztek a nagyok is, és velük lassan visszaköltözött a zene. Az elmúlt két év Omegával kapcsolatos szomorú történéseivel a lelkünkben, különös felelősséggel készítettem a forgatókönyvet. Fontosnak éreztem elmesélni a diákoknak azt a különös világot, amikor Erdős Péter volt mindenek ura, amikor a vasfüggöny innenső oldaláról kitörni szinte lehetetlen volt. Az Omega dalait játszani felemelő, s a kedvenceimet – a Nyitány, a Gyöngyhajú lány, az Ezüst eső, a Gammapolis, a Nem tudom a neved – megtanítani a ma fiataljainak, úgy érzem, kötelességem. Hálás vagyok, hogy Cikinek volt ideje ránk, és eljött a Berze zenekar műsorára, meghallgatott minket, elnézte pontatlanságainkat, s hogy értékes szakmai tanácsokkal segíti további munkánkat. Egy váratlan pillanatban a színpadon termett, s megmutatta, hogyan kell elképzelnünk az általa javasolt dobritmikát. Zenélt kicsit a gyermekekkel, ami egy életre szóló örömzene lett, mi pedig ámultunk, mert a kis dobunk általa életre kelt, valóságos dallamokat tud előcsalogatni a hangszerből – emlékezett vissza a tanárnő.

Pitlik Emese szerint az élet néha produkál képtelen meglepetéseket.

– Tudtuk, hogy Debreczeni Ferenc, a gyöngyösi születésű, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész, aki 2015-től a városunk díszpolgára is, itt helyben járt középiskolába a Vak Bottyán János Gimnáziumba. Egészen hihetetlen, hogy mostanáig nem tudatosult bennünk, hogy a mai Berze Nagy János Gimnázium épülete viselte ezt a nevet 1970-ig, amikor is az akkori igazgatónk e nevet magával vitte az akkor induló új szakiskolába. Arra, hogy ugyanazon falak között érettségiztünk, ugyanazokban a tantermekben tanulnak a mai Berze zenekar tagjai, mint Ciki annak idején, csak az Omega-emlékműsorunkon derült fény – emelte ki Pitlik Emese.

A tanárnő arról is mesélt, hogy Debreczeni Ferenc elmondta neki, élete talán legjobb négy évét töltötte ebben a gimnáziumban. Mint mondta, nagy meglepetés volt számára az előadás, és megköszönte az Omega nevében, majd kijelentette, biztos benne, hogy a zenekar összes tagja büszke lenne a gyerekek teljesítményére. Cikinek rendkívül tetszett a rockopera jellegű előadás, benne a kis extra betétekkel akár a vonósok, akár a speciális énekszólamok részéről, amelyek nagyon jól összhangban voltak a történettel, és teljesen hűek maradtak a valósághoz.

Nyerges Orsolya, a diákzenekar dobosa szerint hatalmas megtiszteltetés érte őket, hogy Debreczeni Ferenc meghallgatta az előadásukat.

– Nagyon kedves volt hozzánk, kaptunk tőle dicséretet és biztatást is. A próbákat nem volt könnyű összeegyeztetni, én például idén érettségiztem informatikából, de tudtuk, hogy minden egyes alkalom érték, ezért nagyon fegyelmezetten dolgoztunk, mindig igyekeztünk sokat haladni. Inspiráló volt, hogy Pitlik Emese tanárnő folyamatosan várta tőlünk az ötleteket, igazi közös munka volt. Esetenként szólampróbákat tartott a tanárnő, máskor összpróbán dolgoztunk. Mindig nagyon érdekes volt látni, hol tartunk, hol tudtunk javítani a dalokon – fogalmazott Nyerges Orsolya.

– Az Omega-projekt sokat adott nekünk – tette hozzá Polonkai Tímea, aki szoprán-, és altfurulyán játszott, és a táncos jelenetekben is szerepelt. – Ciki szavaival élve: egy rockoperát alkottunk. Rengeteget dolgoztunk, sokszor már korán reggel az iskolában próbáltunk, s volt úgy, hogy délután velünk zárt a gimnázium. A prózai, zenés és táncos részek összhangba hozása nem volt kis feladat, de a sok munkának meglett a gyümölcse, már több előadáson vagyunk túl. Nagy öröm volt látni, hogy Cikinek örömet tudtunk okozni, hogy ilyen fiatalokat is megfog ez a zene és ez a műfaj. Közben egy közösség is született, és azt hiszem, az sem választ szét minket, hogy vége van a tanévnek – jelentette ki Polonkai Tímea.

– Természetesen rengeteg munkánk van a darabban – szögezte le a Kóbor Jánost alakító Varga Norton –, reméljük, méltó emléket állítottunk a zenekarnak. Személy szerint nagyon kedves emlékként gondolok vissza a próbákra is. S hogy Ciki eljött közénk? Egy szóval jellemezve: hihetetlen. Ő egy élő legenda, egy ikon, borzasztóan örültem a találkozásnak, egy életre szóló emlék mindannyiunk számára. Biztos vagyok abban, hogy a személyisége is éppen olyan, mint a zenei tehetsége: tökéletes – összegezte Varga Norton.

Szaszkó Szabolcs gitáros a további tervekről is beszélt.

– A fellépések után mindig variáltunk a darabon, mert mindig találtunk csiszolnivalót, de egyre jobb lett. Nagyon nagy élmény volt beszélgetni Cikivel az Omegáról, a zenélésről. Az nagy tervünk, hogy felvegyük egy jó kamerával és hangmérnök segítségével az előadást, mert az ország minden tájáról írtak nekünk, hogy látni szeretnék. Akkor még többekhez eljuthatna a művünk, de ehhez még tovább kell finomítanunk rajta. Más gyöngyösi zenészek is jelezték, hogy szívesen muzsikálnának velünk, és remélem, hogy így sikerül felvennünk egy szép előadást – bizakodott Szaszkó Szabolcs.

Varga Hanna, a zenekar énekese egy különleges reményének adott hangot.

– Amikor Roy J. Glauber Nobel-díjas fizikus, a Harvard egyetem professzora meglátogatta természettudományos önképzőköri táborunkat, ültetett velünk együtt egy fát. Nagyon szép lenne, ha Cikivel is elültethetnénk egyet. Mert ahogy Glauber úttörője a természettudományoknak, úgy az Omega is meghatározója a zenei világirodalomnak – tette hozzá Varga Hanna.

A gyöngyhajú lány – akinek nem tudtuk a nevét az ezüst esőben című rockopera stáblistája:Szereplők:

Varga Norton – Kóbor János, Gulyás Marcell – Molnár György, Szaszkó Szabolcs – Mihály Tamás, Bordás Bence/Budai Dávid – Debreczeni Ferenc, Csizmadia Mátyás – Benkő László, Kiss Viola/Paziczki Petra – Narrátor

Zenekar:

Varga Hanna, Polonkai Tímea, Dencs Veronika, Varga Gerda - ének, Szaszkó Szabolcs, Gulyás Marcell, Kiss Nimród, Bordás Bence - gitárok, Lengyel Kamilla - hegedű, Kiss Viola - hegedű, esőfa, Varga Anna - cselló, Csizmadia Mátyás - szintetizátor, Polonkai Tímea - szoprán és altfurulya, Hagymási Janka, Dudás Dóri - fuvola, Nyerges Orsolya - dob

Táncosok:

Petrányi Eszter, Bányai Molli, Lőrinc Nóra, Polonkai Tímea

Zenekarvezető:

Pitlik Emese