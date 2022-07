- Jovic alkotásait csoportos kiállításokon több országban is bemutatta, könyv illusztrációi Szerbia szerte megtalálhatóak. Számos film projektben vett részt, pl. az olasz RAI TV két sorozatának grafikai hátterű munkáiban, és két másik nemzetközi film (a Hollywood Productions John Cusack, mint E.A. Poe) A holló című film díszletezésében és grafikai elemeinek megvalósításában is dolgozott. Sokrétű tehetsége a zene területén is kibontakozott, többféle hangszeren játszott illetve énekelt, elsősorban rockbandákban - mondta Teleki Klára.

A művész Szerbián kívül évekig Olaszországban élt, majd feleségével, az egri születésű szobrászművésszel Rostás Bea Pirossal Magyarországra, Egerbe költözött, ahol immár négy éve létrehozták a kettejük tudására és tapasztalatára épülő A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhelyt.

Ezen a kiállításon az utóbbi években készült sorozataiból, valamint az elmúlt 25 évből a témához kapcsolódó munkáiból láthatnak válogatást, ezért nincs a tárlatnak címe, csak az alkotó neve: JOVIC. Kisebb retrospektív anyagot láthatunk itt, az alkotó spirituális munkáinak gyümölcsét. Ha konkrétabb referenciát keresnénk, mi is a válogatott képek témája: fantázia, mitológia, ezotéria, alkémia, varázslat - hangzott el a tárlatnyitón.

A legtöbb kiállított kép egyébként az eredeti mű nyomata, illetve grafikák számítógépen továbbgondolt változatai. A tárlat július 28-ig látható az Agria Park Galériában.