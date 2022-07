A The Wallkids zenekar elkészítette legújabb dalát, Mindenki valaki akar lenni címmel.

– A fiúk, az akusztikus kiruccanásuk után, visszatértek a punk-rock stílusukhoz, mégpedig egy igazi 1990-es évekbeli életérzésű, Green day-es gumipunkhoz – közölte portálunkkal a banda vezetője, Nádasi István, alias Gibbon. Azt is elárulta, hogy a Mindenki valaki akar lenni című daluk egy finoman megfogalmazott társadalom kritika, ami a mai ember hamis egójáról szól. Az ál mosoly mögé bujtatott, de egymást nem kímélő versengés a témája az előadásnak.

Megtudtuk, hogy az egri srácok szorgosan írják az újabb lemezük dalait, amelynek a most kiadott Mindenki valaki akar lenni lesz a címadó száma. Klipet is terveznek hozzá a nyáron, bár a dal rövid, mégis megpróbálnak belecsempészni egy kis történetet. Ígérik, hogy az új lemez sokkal punkosabb lesz, mit a 2019-ben megjelent Erről ennyit! című korongjuk. Addig is amíg nincs kész a teljes anyag, a rajongók ízelítőt kaphatnak a The Wallkids zenekar hivatalos YouTube csatornáján, hiszen négy dal már elérhető az új lemezről.

A fiúknak egyébként jól indult az év, hiszen az A38-as hajón is felléptek, valamint szerepeltek a Petőfi TV egyik show-műsorában is. A nyaruk mozgalmas lesz, hiszen dalt és lemezt készítenek, valamint klipet forgatnak.