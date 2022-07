– A Hargita megyei Oklánd település szervezetével együttműködési megállapodást is aláírt az Együtt Karácsondért Egyesület. Ennek alapján a felek kezdeményezik és segítik, hogy közöttük minél több és sokrétűbb partneri kapcsolat alakulhasson ki a közművelődés, a kultúra és a sport területén. Mindkét fél támogatja a civil szervezetek, az egyházak, az egyes emberek és családok közvetlen kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését. A partnerek támogatják a két település közötti turizmust, valamint a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködést, közös programok kidolgozását és a cserelátogatásokat. Emellett e pár nap során olyan környékbeli beruházásokat mutattunk meg a vendégeinknek, amelyek összhangban vannak a természeti környezettel, ahol a fentartható fejlődés mellett ügyelnek a környezettudatos gazdálkodásra is. Közösen megtekintettük Egerszalókon az uniós forrásból megújult barlanglakásokat, ahol háromdimenziós filmen keresztül ismerhették meg a település kialakulásának történetét, egészen a dinoszauruszokig visszamenőleg, s a demjéni barlangfürdőbe is ellátogattunk. A delegációk a római katolikus templomunkban ünnepi szentmisén is részt vettek. A hazautazás napján valamennyi vendégünk részvételével egy záró workshopot is tartottunk, amelynek témája a szerzett tapasztalatok összegzése, és a kapcsolataink továbbépítésének lehetőségei voltak – fogalmazott Földi Csaba.

A Karácsondi Nyár 2022 szombati napján sűrűsödtek az események. A főzőversenyre benevezett 15 csapat ételeinek bírálatát szakemberekre bízták, ezért meghívták a versenyre a Szabadtűzi Lovagrend tagjait, akik kellő szakértelemmel bírálták el az elkészült fogásokat. A nagyszínpadon először a Royal Dance TSE karácsondi csoportja mutatkozott be, majd az Adácsi Zéta Tánccsoport szórakoztatta a közönséget. A főzőversenyhez a Dupla KáVé zenekar muzsikája adott jó hangulatot, akiket a fiatalok kedvence, Tóth Andi követett. A DixImage zenekar szórakoztató dixiland muzsikája egyre több embert kicsalogatott a helyszínre, az Animal Cannibals koncertjérepedig már igazi sokasdalom gyűlt össze a színpad előtt. A jelenlévők hatalmas üdvrivalgással fogadták az utolsóként fellépő Neoton Família Sztárjai együttes több mint másfél órás élő nagykoncertjét. A koncertek alatt, a szomszédos katolikus általános iskola tornatermében a pingpongosok vetélkedtek al a XIII. Kárpáti Asztalitenisz Kupa serlegéért. Emellett vidámparkban is szórakozhattak a jelenlévők, a családokat és a gyermekeket ugrálóvár, körhinta, céllövölde és dodzsem is várta. Az esti zárásként ezres tömeg élvezhette a látványos tűzijátékot.