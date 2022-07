Csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei Szilvásvárad Masters nemzetközi lovas versenysorozat első állomását, amelyen a fogathajtók mérik össze tudásukat. A verseny országos bajnoki döntő és világkupa kvalifikációs lehetőség is. A viadal előtti szerdai sajtótájékoztatón Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója közölte, idén is három szakágban rendezik meg a Masters sorozatot. A fogathajtókat követően július végén a díjugratók következnek, majd október 6-9. között a díjlovasoké lesz a terep.

Cseri szerint Szilvásvárad visszakerül a világ lovas vérkeringésébe, a térségben zászlóshajó szerepet tölthet be. Tavaly több mint kétezer ló fordult meg a létesítményekben, s húsz nemzet képviselői versenyeztek, egészen az olimpiai résztvevő szintig. A szilvásváradi lipicai lovak négyesfogat szinten is visszatértek az elitbe, az elmúlt héten Aachenben ifjabb Galbács Ferenc a magyar csapattal ötödik helyet szerzett, ami nagy siker, mert ezen a versenyen több mint húsz éve nem járt szilvásváradi lipicai fogat. A szintén magyar válogatott Váczi István célja a római világbajnokságon való részvétel. A kettes fogatok között Dani Marcell a jövő évi kettesfogathajtó világbajnokságra szeretne kijutni. Megpályázzák a fiatal fogatlovak Európa Bajnokságát is. A július 28-31. közötti díjugrató versenyen 20 ország – köztük Írország, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd Arábia – lovasai indulnak majd, várhatóan 300 ló érkezik.

Cseri Dávid elmondta, a most, e héten kezdődő versenyen tizenkét nemzet versenyzői vesznek részt, érkeznek holland és svájci hajtók is és persze magyar világbajnokok. Bízik benne, hogy jó hírét viszik Szilvásváradnak. Az igazgató hozzátette, ez egy tesztverseny lesz a 2024-es négyesfogathajtó világbajnokságra, a versenyzők, bírók véleményét, tapasztalatát folyamatosan kérdezik, s levonják a tanulságokat, hogy az 1984-eshez hasonló, emlékezetes világversenyt rendezzenek.

Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos szerint közös érdek, hogy Szilvásvárad a 2024-es világbajnokság előtt eredményesen szerepeljen. Mint mondta, nagy lehetőségek nyíltak a hazai lovasélet előtt a Kincsem Nemzeti Lovas Program 2010-es kezdetével. Ennyi pénz utoljára a második világháború előtt jutott a lovasokra, a két világháború között az ország lótenyésztő és exportáló nagyhatalom volt. Az infrastruktúra megújult, itt pedig olyan létesítmény épült, ami lehetővé teszi rangos versenyek megrendezését több szakágban is.

Szilvásvárad a turisták által egyik leglátogatottabb település, évente 6-800 ezren jönnek ide, ami megélhetést biztosít az itt élőknek. A Ménesgazdaság az utóbbi időben jó reklámot biztosított és jó versenyzési lehetőséget adott a lovasoknak, aki egyszer eljött ide, visszatér. Már csak az út felújítását kell megoldani, hogy méltó legyen a két év múlva esedékes világversenyhez.

Cseri Dávid méltatta a szilvásváradi önkormányzattal való együttműködést, nélkülük nem tudnának jó versenyeket rendezni. Szaniszló László polgármester is azt mondta, az együttműködés fontos ahhoz, hogy mindkét fél fejlődjön és felkészüljenek 2024-re. A hosszú hétvégén türelmet kérnek az ide látogatóktól, a rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők is segíteni fogják az autósokat és a gyalogosokat. Főleg szombaton lehet számítani sok látogatóra, mert a maratonhajtás ingyenes és látványos program lesz. Az autósoknak lesz a pálya mellett kijelölt parkoló, de a községből gyalog is megközelíthető lesz a helyszín, mindent útvonalat ki fognak táblázni. Az interneten is közölni fogják a tudnivalókat.

Cseri Dávid a lipicai ménessel kapcsolatban elmondta, fontosak az elődök, akik megálmodták és készek voltak meg is valósítani. Horváth László is sokat dolgozott a lovasközponttal kapcsolatban, tett érte, s reméli, megtartják helyüket a világban.

Horváth László és Cseri Dávid

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Horváth László országgyűlési képviselő megköszönte mindenki munkáját és gratulált is a szervezőknek, lebonyolítóknak, visszaigazolása a jó munkának a verseny. Több a résztvevő, több országból több ló érkezik, mint tavaly. Közölte, Fátyol-vízesés, Szalajka-völgy és Lipicai Lovasközpont nélkül elképzelhetetlen Szilvásvárad. Szerinte az idő nem csak gyógyít, ítéletet is mond, sok támadást kapott a beruházás, de a hazai lovas élet fontos bázisa lett. A 2024-es világbajnokság nagy lehetőség szakmailag is, összefogásban is felkészültek a rendezvényre.

Kérdésünkre, hogy lehet-e számítani a közúti és vasúti infrastruktúra rendbetételére a vb-re, illetve hogy a lovas versenyzőket a forgalmi dugók megakadályozására át tudják-e terelni majd vasúti szállításra, azt a választ kaptuk Horváth Lászlótól: elsősorban az utat akarják felújítani, a vasúti közlekedést inkább a látogatók számára kellene majd biztosítani.

Cseri Dávid hozzátette, a nagy lószállító kamionok közlekedése érdekében az alacsony hidakkal kell kezdeni valamit, a tervek megvannak arra, hogy alattuk az utakat mélyítsék. A hétvégi versenyről elmondta, szerdán az orvosi vizsgálaton esnek át a lovak, késő délután a fiatal fogatlovak selejtezője kezdődik, versenyük csütörtökön fejeződik be. Őket követően az egyes- és kettesfogatok díjhajtása következik, a 36 kettesfogat népes mezőnyt jelent, ezért ők pénteken is versenyeznek. A díjhajtást a négyesek fejezik be utoljára, a 21 fogat várhatóan délben kezd majd. Szombaton a Diósban rendezik a maratonhajtást, este pedig az első két versenyszám díjkiosztóját tartják a stadionban. Vasárnap akadályhajtást rendeznek a stadionban, lesznek betétprogramok is díjlovas bemutatóval, voltizzsal, s hírességek, színészek, sportolók fogathajtásával.