Gyöngyösön a Mátra Múzeumban a gyerekeket a játszótéren őslényhomokozó várta, de voltak kézműves foglalkozások is. Vezetéssel lehetett látogatni a gyűjteményeket, és egy időszakos kiállítás is nyílt Kővé vált óceán címmel. Sötétedés után éjszakai rovarmegfigyelésen, zseblámpás keresőjátékben, csillagászati távcsöves bemutatón lehetett részt venni, végül a Szent Iván éji tűzugrás várta a vállalkozó kedvűeket. A ferences műemlékkönyvtárban tíz év után ismét eredetiben volt látható az 560 éves Schöffer-Fust Biblia, amely Magyarország legrégebbi, nyomtatott szentírása. A Szent Bertalan templom kincstárát az érdeklődők vezetéssel ingyenesen megtekinthették, de látogatható volt a lapidárium is.