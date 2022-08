A Minorita templomtól a fáklyás menet a szokások szerint a Várszékesegyház romjaihoz vonult, ahol Czibere Zsolt atya tartott ünnepi beszédet Árpád-házi Imre király emléktáblájának koszorúzása előtt.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az ünnepi műsor két részre oszlott. Elsőként Kónya Boglárka, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium diákja lépett fel, ezt követően Szívós Győző előadóművész és fertálymester, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zenei intézetének, valamint a Farkas Ferenc Zeneiskola művész tanárai is szerepeltek, illetve a 12. Bornemissza cserkész csapat is közreműködött. A hagyományokhoz hűen a Fertálymesteri Testület férfikara is részt vett az ünneplésben.