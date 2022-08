Pro Urbe-díjjal tüntette ki Bélapátfalva önkormányzata Boros Dénes zenészt. Az elismerést Ferencz Péter polgármester adta át a díjazottnak a vasárnap tartott Magyarnóta esten.

Az idén 69 éves Boros Dénest méltatva Ferencz Péter elmondta, a város szülöttje zenész családból származik, általános iskolás kora óta muzsikál. Édesapja a Tardosi fogadóban zenélt, Boros Dénes pedig fél évszázada mulattatja a közönséget, ő és zenekara a környékbeli lakodalmak elmaradhatatlan tagjai voltak az 1970-es, 1980-as években, de azóta is sok lagziban szolgáltatják a muzsikát. Nem csak itt zenéltek, hanem az ország más pontjain is.

Zenekarával tizenöt éve a hagyományos Bélapátfalvi Magyarnóta est kísérői, a műsort televíziós csatornák is közvetítik. A nóta találkozók oszlopos tagjai országszerte, de külföldön is felléptek, egyebek között Szlovákiában, Németországban, Svájcban is muzsikáltak. Ferencz Péter szerint Boros Dénes Bélapátfalva kulturális nagykövete, jó hírét viszi a településnek, hagyományőrzője a magyar nótának, a lakodalmas és a roma zenének.