Demeter Pál, a fotóklub vezetője portálunknak elmondta, 1840. augusztus 29-én készítettek először nyilvánosság előtt Magyarországon fényképet.

– Vállas Antal matematikus és földrajztudós a Dunapartról és a királyi várról készített képeket, amelyek sajnos az idők folyamán elvesztek. Ezen a napon ünneplik 2003 óta a Magyar Fotográfia Napját, s ebből az alkalomból nyitjuk meg az Elődeinkre emlékezünk című kiállítást – közölte a Heollal Demeter Pál. Elmondta, ahogy a fotóklub tagjai is sokszínűek, s a tárlatra is ez a jellemző. Turistafotók, portrék, természetképek is színesítik a kínálatot. Egyebek között gyönyörű állatokat és az egri buszpályaudvart is megörökítették az egri fotográfusok. A kiállítással azokra is emlékeznek, akik már nem lehetnek köztünk.