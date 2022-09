Kiállítás nyílt a przemysl-i grafikus és szobrászművész, Leszek Matysiak képeiből a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A tárlatot Törő Irén miskolci festőművész nyitotta meg, akivel több művésztelepen, alkotótáborban, illetve nemzetközi kiállításon szerepeltek együtt műveik. Méltatta Matysiak grafikáit, amelyek főleg épületeket ábrázolnak, ezen kívül akvarelljeit, pasztelljeit, amelyek hangulatot teremtenek, a nézők Eger testvérvárosát, Przemysl-t is megismerhetik. Az egri kiállításra tájképeket is elhozott. A művészeti és állami díjakat is kapott lengyel művész az utóbbi időben a szobrászat felé fordult, monumentális fafaragványai közterületekben és magángyűjteményekben is megtalálhatók. Ezek monumentalitását humora és finom kidolgozottsága oldja. Elmondta róla, hogy műveivel jótékonykodik is, számos alapítványt, kezdeményezést támogatott már azzal, hogy munkáit fölajánlotta.

Leszek Matysiak megköszönte az egri meghívást, mint mondta, Magyarországon már sok helyen kiállított és több lengyel közösségben megfordult, örült, hogy megismerhette az egrieket is. Tizenöt éves kora óta alkot, kedvence az épületábrázolás. Szervezőmunkát is végez, 2019-ben például tíz nemzet képviselőit hívta meg egy közös kiállításra, közel kétszáz művet állítottak ki egy Przemysl-höz közeli kastélyban. A lengyel város kulturális élete egyébként elég gazdag, sok művészeti csoport működik. Külön öröm volt számára, hogy az ő kiállítása lehetett az első, akivel Eger és Przemysl kapcsolata a kényszerű Covid-leállás után újraindul.

Az Egri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat idén már számos kulturális eseményt szervezett, zongoraestet, kiállítást, lengyelországi kirándulást is, a következő hónapokban közös ünnepeken is részt vesznek, valamint megemlékeznek az 1939 szeptemberében Egerbe menekült lengyelekről. A szeptember 30-ig nyitva tartó kiállításra ellátogatott Andrzej R. Kalinowski konzul is, aki méltatta a nemzetiségi önkormányzatok támogatását és beszélt arról, hogy Eger a lengyelek által egyik leginkább kedvelt magyar város, sokan látogatnak ide a fürdők, kulturális értékek miatt.