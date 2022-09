– Azóta viszonylag kevés, kisebb fejlesztés történt itt. Amikor 2014-ben elindult az új európai uniós ciklus, lehetőség nyílt az intézmény külső és belső megújítására. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertünk erre 230 millió forintot. Később, az infláció, az építőipari árnövekedés felgyorsulásával szükség lett plusz forrás bevonására, ez az önkormány döntése alapján több mint 80 millió forint volt. Ezt a pénzt a későbbiek folyamán gyakorlatilag visszakaptuk az irányító hatóságtól. Így, összességében az intézmény külső felújítása jóval meghaladta a 300 millió forintos értéket – kezdte Hiesz György.

– Ennek során megtörtént a teljes épület, azaz a határoló falak, a födém, a tetőszerkezet hőszigetelése, új külső nyílászárókat kapott az épület, a fűtés- és a szellőzőrendszer korszerűsödött. Sajnos, kevesebb történt, mint amiről álmodtunk, hiszen például a színháztermet is át akartuk alakítani, de az árnövekedésnek több tervünk áldozatul esett. Ugyancsak egy TOP-pályázatban, a CLLD, azaz a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés programban 400 millió forintot nyert a város. Ekkor lehetőség nyílt nemcsak fejlesztésre, de kulturális programok támogatására is. Itt is sikerült több mint tízmillió forintot különböző eseményekre fordítani. A rendkívüli jelentősége ennek a pályázati pénznek abban van, hogy a CLLD-program úgynevezett kulcsprojektjének köszönhetően 135 millió forintot a központ belső felújítására fordíthattuk. Néhány évvel elbontottuk a kamaratermet önálló helyiséggé tevő, nyitható elválasztófalat, s emiatt megszűnt az előcsarnok és a kamaraterem egyidejű, többcélú hasznosításának lehetősége. A multifunkcionalitást tartottuk a legfontosabbnak újra lehetővé tenni hangszigetelt, tűz- és hőálló függönyök telepítésével – emelte ki.

– A felújítás második fázisában emellett megújult az épület elektromos hálózata, a mosdók is megszépültek, és immár akadálymentesítettek. Olyan komfortosítást történt, amely a központban működő több mint negyven csoport életét és munkáját szolgálja. A teljes felújítási projektben megközelítőleg 400 millió forintot költöttünk a művelődési központra. Pár évtizedre egy nemcsak funkcionálisan, de esztétikailag is megújult. Praktikusabb, energiatakarékosabb, olcsóbb lett. Még akkor is, ha az elkövetkező hónapok üzemeltetési költségei komoly fejfájást fognak okozni, de gondos tervezéssel igyekszünk biztosítani a zökkenőmentes működést – összegezte Hiesz György.