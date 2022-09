A településen vasárnap rendezték meg a falunapot, ahol a helyi művészek is bemutatkoztak. Jámbor Dénes tájékoztatása szerint nagyon jó hangulatban telt el a nap.

– Az önkormányzat mindenkit vendégül látott, nagyjából háromszázötven adag kolbász készült – közölte. A nap során a dr. Fél Edit Közösségi Térben helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás. Emellett korábban süti- és kertszépítési versenyt is hirdettek, a pályázókat oklevéllel ismerték el. A legkisebbeknek is kedveztek, ugrálóvár, népi játékok, kézműves foglalkozás és arcfestés is várta őket. A falunapon moderátorként a Pataki Duo és Ihos József vezette végig. Zenés produkcióból sem volt hiány, a Hidvégi Band, Rony majd Bódi Csabi gondoskodott a talpalávalóról.