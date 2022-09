A Leképezések címmel szombaton nyíló tárlat anyaga az ugyancsak Franciaországban élő Laszlo Horvath fotóművész képeivel válik teljessé.

Vera Molnar 75 éve él Párizsban, műveivel hazai kiállítóterekben is gyakran találkozhattunk, például a MODEM, a Szépművészeti Múzeum, vagy a Ludwig Múzeum jóvoltából, és az idei Velencei Biennálé központi kiállításán - magyar származású művészként, a New York-i Agnes Denes mellett - az ő munkái is szerepeltek. A komputerművészet úttörőjeként számon tartott Vera Molnar ma már a kortárs magyar művészek eladási listáján a legkeresettebbek között foglal helyet.

Laszlo Horvath dokumentumfilm-rendező, fotográfus 45 éve él Párizsban. 2010-ben vásárolt egy fényképezőgépet, és azóta művészeti aktivitásának legfontosabb részét a fotográfia jelenti. A Franciaországban nyílt kiállításai után a magyar közönség is láthatta képeit Budapesten a Fugában, majd idén júliusban közösen állítottak ki Molnár Verával Zürichben, és most itt, Egerben is.