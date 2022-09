Az időjárás most sem volt kegyes a mozizni vágyókhoz, több szabadtéri vetítést is át kellett rakni ugyanis az Urániába, de ez sem szegte a rajongók kedvét. Igazán különleges hangulatban a Dobó téren nézhették meg az érdeklődök az Elvis című filmet és a Top Gun: Maverick-et Tom Cruis főszereplésével. A Kertmozi is kinyitotta kapuit, a legújabb Thor film és a Minyonok kaptak itt helyet.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap