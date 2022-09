A 3 perces amerikai rövidfilm nyerte a Cannes-i Nemzetközi Telefonfilmes Szemle "Legjobb Rendező" díját.

Az afrikai mini-állam Etioni királynője által alapított, tíz éves múltra visszatekintő Artisan Festival World Peace Initiative, a humanitárius filmek fesztiválján a Barna papírzacskó pedig a zsűri különdíját nyerte el.

Az alkotó a Barna papírzacskó készültekor forgatott először komoly felszerelés nélkül, pusztán egy mobiltelefonnal és minimális stábbal. A szívmelengető film egy kaliforniai korosodó úrról szól, akinek egy váratlan fordulatból kifolyólag fedezzük fel az igazi énjét. A film különlegessége, hogy nincs benne párbeszéd, így mindenki számára érthető.

Kovács Klaudia most ismét örömteli információt osztott meg: az új, kétszeres díjnyertes filmjét beválogatták a Tarzana Nemzetközi Filmfesztiválra is, melyet októberben közepén rendeznek meg californiai Tarzanaban.

A Barna papírzacskó a nemzetközi filmértékelő portálon, az IMDb-n is rendkívül jó értékeléseket kapott. Egyebek között szívmelengető, csodálatos és remek rövidfilmként jellemzik, s valaki szerint az alkotás mestermű, egy kis csavarral.