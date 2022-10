„Eccer vót...” címmel fergeteges előadást mutattak be Egerben, a Civil Házban a hevesi amatőr színjátszók vasárnap este. Jelenleg másfél száz szervezet alkotja és élteti a közösséget. A Civil Közösségek Háza mindenkit befogad.

– A ház koncepciója, hogy nem mi csináljuk a kultúrát, hanem a helyi civilek hozzák azt el. Vagyis bárki, aki önművelő tevékenységet végez, teret, s otthont kap nálunk, ez pedig nem feltétlenül kell, hogy énekes, zenés vagy táncos produkció legyen. Volt már nálunk rengeteg kiállítás, konferencia, szakmai- és műhely munkák is folynak – mesélte Csathó Tibor, az egri Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, aki szervezetével, s az Egri Civil Kerekasztal tagjaival együtt pályázták meg 2021-ben a házat.

A napokban egy igazán szórakoztató színdarabot is láthatott a ház falai között az egri közönség ,,Eccer vót…” címmel, melyet több mint százan tekintettek meg.

Erdészné Turcsányi Katalin, a hevesi Blaha Lujza Egyesület által fenntartott Blaha Színkör darabjainak rendezőjével, közművelődési szakemberrel, egyben drámapedagógussal Nagy Krisztina beszélgetett, aki az est végén a színkör megalakulásáról kérdezte őt. A társalgás részleteit portálunkkal is megosztotta és mi örömmel adjuk közre.

– A magyar kultúra, a magyar nyelv, s mindezek megosztása másokkal tanárként és népművelőként is fontos számomra. Ezt a drámapedagógia eszközeivel sikerült úgy összekovácsolnom, hogy ebből akár színdarabok is születhessenek. A jelenlegi, lelkes csapatunk egészségügyi dolgozókból és pedagógusokból áll. Heti egy alkalommal próbálunk, bemutatók előtt többször is – mondta el Katalin. – Három egri játékosunk is van, Koncsos Gergely és Mohácsi Judit pedagógusok, Magyar Zsanett gyógytornász, a többiek pedig Hevesen dolgoznak – tette hozzá.

A darabok életre hívását a tagok, a családtagjaik és a technikusok támogatják. Hevesen civil szervezetek, magánemberek is segítenek a díszlet elemeinek elkészítésében.

Kiderült az is, hogy a technikus csapat fiatalokból áll. Általános iskolás korukban egy iskolai műsorban segédkeztek Hevesen, s hetedikes koruk óta ők segítenek a produkciókban. Idén már érettségiznek. A próbákat nehéz összeegyeztetni, hiszen mindenki elfoglalt. Munkája, családja mellett igyekszik mindenki időt szakítani a közös együttlétre.

S hogy miként kerültek Egerbe? Katalin azt mondja, fontosnak gondolták, hogy a megyeszékhelyen is bemutatkozhassanak. Telt ház, hangos taps kísérte a produkciót.

Katalin tagja a Heves Megyei Közösségszervezők Egyesületének is, akiknek a Civil Házban van székhelye, s az egyesületi gyűléseiket is itt tartják. Ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy a Civil Közösségek Házában egy civil színjátszókör tagjainak is helye van.

A vasárnap esti sikerre való tekintettel már biztosak abban, hogy lesz folytatás.