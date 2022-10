– Két évfordulót is ünneplünk most: a Dzsida Jenő Baráti Kör 25 éves. Megjelent egy emlékkönyv is erre az évfordulóra. Részben visszaemlékezések, vallomások, dokumentumok vannak, amelyeket a Dzsida kör régi és újabb tagjai írtak – mondta Lisztóczky tanár úr portálunk kérdésére. Az irodalomtörténész professzor közölte: volt már ugyanitt, tavaly ősszel ennek az estnek egy előzménye, Versekben és zenében tündöklő Erdély címmel.

A kilencven esztendős dr. Fülöp Lajosról elárulta, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogelődjén szerzett tanári diplomát, később Gyöngyösön volt iskolaigazgató. Egy Németh László konferencia megszervezése miatt Pestre kellett költöznie, ott nyelvész lett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Gyöngyös irodalmi hagyományait, a palóc nyelvjárást kutatta elsősorban munkássága során. A gyöngyösi irodalmi hagyományok kutatásában ők Lisztóczky Lászlóval egy párt alkottak. Köztük nem csak baráti, hanem munkatársi viszony is van.

– Nyelvész, irodalomtörténész, pedagógiai szakíró, egy enciklopédikus személyiség. Kiváló, nagybetűvel írt ember, tudós és nagybetűvel írt tanár – méltatta dr. Fülöp Lajost dr. Lisztóczky László.