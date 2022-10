Mintegy harminc lagzis kötényből nyílt kiállítás a napokban a gyöngyöstarjáni Markovits Brigitta Közösségi Színtérben, tájékoztatta portálunkat Farkas Melinda művelődésszervező. Mint mondta, a kiállítást Kovácsné Majoros Etelka, valamint a Nagyik és Unokák Énekkar ötlete nyomán állították össze. A tárlat anyagát a településen élőktől gyűjtötték össze.

– A lagzis kötény a múlt század hetvenes éveitől jött divatba, amikor is a sátras lagzikhoz felkért főzőasszonyok saját kötényt kaptak. E ruhadarabok szemléltették a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciókat is. A tyúkot kopasztó asszonyok egyszerűbb, mintás kötényt kaptak, míg a gazdasszony vagy főzőasszony köténye volt a legszélesebb. A kalácsvivő kötények is szépek, de kisebb méretű ruhadarabok voltak. A kiállítás megnyitásának napján a Nagyik és Unokák Énekkar tagjai igazi lagzis hangulatot kerekítettek, volt itt minden, ami kell hozzá: lagzis kalács, pálinka, bor és rengeteg sütemény. A műsorban lagzis nótákat adtak elő. S bár a vőlegény meg a menyasszony csak bábu formájában volt jelen, a végére mindenki táncra perdült – foglalta össze Farkas Melinda.

A lagzis kötények kiállítása október 15-ig tekinthető meg.