Bezár illetve már csökkentett módban üzemel több, a megyénktől nem túl távoli fürdőhely. A hírek szerint Miskolctapolca Barlangfürdője sem várja a fürdővendégeket, a mezőkövesdi Zsóry pedig a strandot illetve az élményfürdőt szünetelteti. A kényszerű spórolás nagy nyertese Heves megye „termálfürdős aranyháromszöge”, Eger, Egerszalók és Demjén lehet – írja a termálonline.hu.

Itt ugyanis egy nagyjából 10 kilométeres körön belül többféle fürdő közül is választhatunk. Tulajdonképpen mindegy is, hogy a három közül melyik településen szállunk meg, mert kényelmesen átmehetünk a szomszédos helység valamelyik termálfürdőjébe, ha éppen az szimpatikus. A demjéni Cascade Barlangfürdő azért nem teljesen olyan jellegű, mint a Miskolctapolca Barlangfürdő, ettől függetlenül szintén jó hangulatú, különleges hely. Illetve ott van a demjéni komplexum részeként működő „hagyományos” termálfürdő, vagy éppen a Demjéni Termáltó. Egerszalókon pedig a Saliris Resort, valamint hozzá kapcsolódóan a Nosztalgia Strandfürdő. Szerencsére Egerben sem zárt be a strandfürdő és a török fürdő. Tehát van miből választani.

A demjéni Cascade Barlangfürdőben és az egerszalóki Saliris Resortban is véget ért a fürdő karbantartása. Egerben szintén befejezték be a kinti termálmedence karbantartását. Viszont azt fontos tudni, hogy az Egri Termálfürdő és a török fürdő majd november 1-jén zárva lesz.