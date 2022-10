A Kutatók Éjszakáján nyílt meg a az egyetemen a Tittel Pál Könyvtárban az „ez is ÉN vagyok” elnevezésű kiállítássorozat legújabb része – adták hírül a felsőoktatási intézmény honlapján. A sorozat célja, hogy új oldalról ismerhessük meg az egyetemi polgárokat. A most nyílt tárlat Bíróné Úri Márta, a gyakorlóiskola pedagógusának munkáit mutatja be.

A kiállítást Szepesi Ágnes, az Egri Folt-Tündérek civil szervezet vezetője nyitotta meg, aki „tündér társának” útját és eredményeit osztotta meg. Majd Petrik István saját, erre az alkalomra írt, Az alkotó véna című versével köszöntötte a résztvevőket. Simon Virág Zoé, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója zongorajátékával járult hozzá a hangulathoz. Körforgás című saját szerzeményét adta elő.

Bíróné Úri Márta elmondta, hogy édesanyja miatt az újrahasznosítás már gyerekkorától jelen van az életében. Foltvarrással 22 éve foglalkozik. Folyamatosan képzi magát, versenyeken vesz részt. Az Egri Folt-Tündérek civil szervezet alapítótagja. A foltvarráson túl már újrahasznosítási technikákat is elsajátított, mint a kosárfonás papírból és a rongyszőnyeg szövés.

A kiállításon látható takarók, táskák, terítők, képek, és kisebb használati tárgyak mind Márta kreativitását dicsérik. Ahogyan az emlékbe elvihető foltvarrott kulcstartók is.

Az egyetem dolgozójának munkái megtekinthetőek a könyvtár nyitvatartási idejében, a 214-es teremben november 18-ig.