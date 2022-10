Adva van egy kiöregedett artista házaspár, amelynek a hölgy tagja (Szőke Andrea) teljes átéléssel készül a megérdemelt semmittevésre, azaz a nyugdíjas életre, míg párja, a cirkuszigazgató (Fehér István) sehogy sem akar belenyugodni az új helyzetbe. A költözködés pillanatában csakhamar előkerül a féltve rejtegetett cilinder, amely előhívja a tevékeny, cirkuszi hétköznapokat.

Egyébként is a kiérdemesült művészeket a környezetük sem hagyja békén. A rakodók, költöztetők saját eddig eltitkolt artista énjüket hívják elő, mindjárt be is akarják mutatni tudományukat. Ivády Erika nadrágszerepben és Szőke Olivér kettőse remekül mókázik ebben a számukra teremtett szituációban.

Abakusz, az igazgató sehogy sem akar beilleszkedni a nyugdíjas életbe. Artistához illően az ablakon át a cseresznyefán közlekedik, mint az utána eredő artistanő (Rajkovics Viktória), s bár megígérte magának, hogy nem, mégis beleavatkozik az otthagyott cirkusz, azaz a munkahelye ügyeibe. A labdát lenyelő óriáskígyó problémáját éppúgy megoldani készül, mint a hűtőbe beszorult pingvinét, vagy az elefántét.