– Nagyon jó érzés számunkra, hogy komolyzenei ismereteket adnak át a fellépők a zene világnapján nemcsak a városból, de a környező településekről érkezett érdeklődőknek is – folytatta dr. Bekecs Andrea. – Újítás volt, hogy már másodszor Miller Lajos unokája, Miller Dávid tolmácsolta a közönségnek a zenei tudnivalókat. Az operarészletek előtt hatalmas felkészültségről tanúbizonyságot téve ismertette az adott műről a legfontosabb tudnivalókat. Ez szemmel láthatóan nagyon tetszett a nézőknek. Külön ki kell emelni a gyöngyösi születésű Domoszlai Sándort, akinek a tenorja gáláról gálára nagyobb élményt nyújt. A szintén gyöngyösi Koczka Tamás pedig a Magyar Művészeti Akadémia idei tehetségkutató versenyén különdíjat kapott. A közönség évről évre növekvő számú, idén már teltházas volt a sportcsarnok. A publikum el volt ragadtatva az esttől, az előadókat többször is visszatapsolták. Úgy érzem, mindenki itt volt, aki a kultúra iránt elhivatott, nem egy polgármestert láttam a nézőtéren, de papokat is. Megköszönjük a baráti körünket segítő, jó szándékú nézőktől befolyt, mintegy 660 ezer forint adományt, amely összeget jövőre egy évkönyv megjelentetésére fordítunk – összegezte a baráti kör elnöke.