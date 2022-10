Hozzátette: a képeket szövegekkel illusztrálta, és úgy gondolja, azokat is érdemes elolvasni, mert nagyon felemelők és elgondolkodtatók. Meg kell becsülnünk ezeket az állatokat - akiknek a hasznát élvezzük nap, mint nap - legalább azzal, hogy megadjuk nekik azt a tiszteletet, hogy úgy tartjuk őket, ahogy az őket megilleti. Hiszen ők is érző lények, ahogy mi vagyunk. Ők is éreznek fájdalmat, szomjúságot, éhséget és szomorúságot is.

– Ezzel a kiállítással ezt szerettem volna bemutatni. Az egyik oldalon az emberi érzelmeket fejeztem ki, a másikon pedig az állatokét. Ez a kettő nem elválasztható, mert egymásból élünk, sőt, inkább mi élünk belőlük, mint ők belőlünk – hangsúlyozta K. Csákfalvi Kata.

– Hát ilyen egy állatbarát ember – tette hozzá Teleki Klári, művészetpártoló. – Elmondhatjuk, hogy az állatszeretők különleges emberek, nagylelkűek, tele együttérzéssel és szeretettel. Sok ilyen emberre van szükségünk, mint Kata, akinek grafikáin keresztül is érződnek ezek az érzések. Az ő munkáit nem is lehet hagyományosan elemezni, mert csak oda kell állni a képei elé, a megrajzolt élőlények szemébe belenézni, és bennük visszatükröződik Kata lelke. Ő azért rajzol, mert vannak üzenetei, mint ahogy a madár is azért énekel, mert vannak dalai.

A tárlat november 3-ig lesz megtekinthető az Agria Park második emeletén, a Hervis üzlet előtt.