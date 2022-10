A Heves Megyei Kormányhivatal munkatársai a környezetvédelmi főosztály Szövetkezet utcai telephelyén készítettek nemrégiben rovarhotelt. A rendbe rakott zöldfelületen pedig a beporzók számára kedvező növényeket telepítettek.

Jó tudni, az Európában élő mintegy kétezer beporzórovar-faj többsége a méhek, ezen belül is a magányosan élő fajok közül kerül ki. Nem alkotnak családokat, szaporodásukhoz pedig bölcsőkamrákat építenek fába, talajba, partfalba. A beporzók számának csökkenéshez a növényvédő szerek, az éghajlatváltozás és a különböző vírusok mellett az életterük szűkülése, az urbanizáció is hozzájárul.

A szaporodást segítő rovarhotelek segítségével segíthetjük ezen fajok populációnak fennmaradását, erősödését. Kereskedelmi forgalomban is kaphatók kész rovarhotelek, de egy kis bontott tégla, faanyag és némi kézügyesség igénybevételével magunk is készíthetünk. Felhasználhatunk hozzá eleve üreges alapanyagokat, például nádat is. Ha a lakot a földre helyezzük, vigyázzunk, hogy később alulról ne vizesedjen, korhadjon! A csapadéktól fölülről is védenünk kell.

A hotel elhelyezhető keleti-délnyugati fekvésű ablakpárkányra, erkélyre, tornácra, eresz alá, épület falára, de akár óvoda- és iskolaudvarra, vagy közterületre is. Fontos, hogy olyan helyet válasszunk, ahová legalább néhány órán keresztül odasüt a nap.