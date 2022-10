A Tisza-tavi Ökocentrumban idén nem csak azt ünnepelhetik, hogy tíz évesek lettek, hanem azt is, hogy 2022-ben újra elérték a kétszázezres látogatószámot – közölte az intézmény honlapján. Ezt az eredményt most azért is különösen nagy becsben tartják, mert a két előző covid-os évben – részben a pandémia miatti hosszú zárvatartás okán – a látogatószám kétszázezer alatt maradt, 2020-ban 170 ezer 430, 2021-ben pedig 196 ezer 84 ember kereste fel Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszerét is magáénak tudó poroszlói létesítményt.